Herois i heroïnes sense capa que es formen en silenci, exemples de superació que serveixen de mirall a moltes persones que s'enfronten a desafiaments que posen a prova la seva veritable capacitat de superació d'obstacles. Podríem aplicar aquests supòsits a la nostra protagonista d'avui.

Natació paralímpica com a disciplina, lliçons de vida com a conclusió. Aquest és el llegat que deixa Núria Marquès allà per on va.

La nedadora va començar a practicar la natació per recomanació mèdica, ja que als nou anys li van amputar un peu i li van col·locar una pròtesi , sumat al fet que va néixer amb el fèmur de la cama esquerra una mica més curt que el de la dreta. Així i està al capdamunt. La seva il·lusió per fer història l'ha portat a ser una de les millors esportistes paralímpiques del present.

Amb tots vostès, Núria Marquès.