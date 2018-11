En escasses hora i després de la cerimònia d'inauguració, que s'emetrà a les 12:00 al Dmax , donarà lloc una de les cites més importants de l'esport mundial. Els Jocs Olímpics d'hivern. Sota unes grans mesures de seguretat i un gran ambient, Corea del Sud s'engalana per acollir en una mica més de 12 dies als millors esportistes sobre gel del nostre planeta.

El nostre principal focus d'atenció serà Javier Fernández , que tindrà la seva gran oportunitat de sumar l'únic títol que li falta després de ser dues vegades Campió del Món i 6 d'Europa. El patinador es va quedar amb la mel als llavis en Socchi on va acabar en una agredolça quarta posició després de no estar del tot encertat en el programa lliure, el que fos l'abanderat d'Espanya en l'esdeveniment rus.

Tampoc cal oblidar-se de nostre abanderat, Lucas Eguibar , que després de ser campió de la Copa del Món i plata al Mundial disputat a Sierra Nevada, el jove, que complirà 24 anys portant la bandera nacional, vol tornar al nivell de temporades passades i sumar una medalla que agigantaría, encara més, el seu palmarès. Eguibar portarà la bandera espanyola al voltant de les 13:30 hores , tal com ha confirmat en les seves xarxes socials.

La tercera principal opció de medalla estarà en Queralt Castellet . La capdavantera en 2010 va quallar una excel·lent competició en les classificatòries, on va passar amb el tercer millor temps a la final i mostrant un excels nivell. No obstant això, una caiguda en els entrenaments previs, el va privar de poder participar-hi. En Sotxi acabar 11a i ara sembla trobar-se en el seu millor moment després de superar la fatídica mort de la seva parella i entrenador en 2015, el que li ha fet "aprendre i créixer com a persona".

Tampoc ens podem oblidar de l' resta de representants nacionals. L'incombustible Ander Mirambell, que ha fet del skeleton altre esport d'hivern a què estar atents i el que confia a arribar al top 15, o el nouvingut Quim Salarich que intentaran donar el màxim, a Regino Hernández , que competirà amb Lucas Eguibar o Imanol Rojo, d'esquí de fons.

Tonga, Lindsey Vonn i el dopatge, també protagonistes

En el panorama internacional , cal destacar el gran moment de Lindsey Vonn, que tot i patir una lesió en una de les seves vèrtebres el desembre passat, ha tornat a un gran nivell en les seves proves favorites a menys d'una setmana que arrenqui la cita olímpica. < / p>

Una de les cares més cridaneres serà la de Pita Taufatofu . Tot i que el seu nom no els sigui familiar, la seva vestimenta tradicional portant la bandera de Tonga, va ser d'allò més comentat en aquesta cerimònia inaugural a Rio 2016. El taekwondista serà dels pocs esportistes en la història en disputar els dos Jocs Olímpics, després de classificar-se en la modalitat d'esquí de fons.

Aquests Jocs d'Hivern no estaran exempts de polèmica. Malgrat l'anul·lació del veto per part dels atletes russos després dels escàndols per dopatge de l'última dècada, els problemes segueixen portant de cua en aquestes olimpíades, ja que el COI ha rebutjat convidar 15 . Tot i aquest veto, comptaran amb una delegació de més de 70 atletes amb l'objectiu d'estar entre les potències del medaller.

Espanya afronta amb il·lusió i optimisme aquest esdeveniment en terres coreanes. Amb diverses opcions a tenir medalla i esportistes de futur, la delegació espanyola aspira a lluitar ia somiar amb les cotes més altes.

Aquests seran els 13 representants espanyols en Pyeongchang

-Lucas Eguibar (snowboard cross)

-Javier Fernández (patinatge artístic)

-Queralt Castellet (surf de neu halfpipe)

-Ander Mirambell (skeleton)

-Regino Hernández (snowboard cross)

-Laro Herrero (snowboard cross)

-Felipe Montoya (patinatge artístic)

-Kiril Khalavin (patinatge artístic, dansa sobre gel)

-Sara Hurtado (patinatge artístic, dansa sobre gel)

-Imano Vermell (esquí de fons)

-Martí Vigo (esquí de fons)

-Juan del Camp (gegant i eslàlom)

-Quim Salarich (eslàlom)