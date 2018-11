Willy Hernangómez és nou jugador dels Hornets. Després d'una temporada en què no ha tingut continuïtat, l'equip de la Gran Poma va escoltar la petició de l'espanyol de buscar-li traspàs a una altra franquícia amb l'objectiu de tenir més minuts en pista. No obstant això, el destí a què ha estat enviat no sembla del tot favorable.

Els Hornets tenen a Dwight Howard, Cody Zeller, Frank Kaminsky, Marvin Williams, quatre interiors ben assentats en la rotació i en els quals haurà de demostrar a Clifford que pot tenir un buit clar. El seu objectiu hauria de ser el jugar com segon center en la segona unitat. No té una tasca fàcil, però el ja ex dels Knicks, té vímets per poder fer-ho, tot i que ha de millorar bastant en el seu taló d'Aquil·les: la defensa.

Per seva banda, els Knicks van rebre a canvi dues futures segones rondes per als Draft de 2020 i 2021 ja O'Bryant, jugador a qui tallaran en qüestió d'hores. A priori sembla un traspàs bastant pobre, per a un jugador amb un gran potencial i que tan sols cobra milió i mig a l'any, en comparació amb Noah o amb O'Quinn.

Molts experts i periodistes que cobreixen l'actualitat de l'equip de la Gran Poma lamenten profundament la seva marxa, no només per la joventut i el salari, sinó per la gran amistat que manté amb Porzingis , l'estrella de l'equip que es va lesionar hores abans del trade i amb el qual tan bona relació té després de jugar anys enrere en el Cajasol.

després de finalitzar la temporada passada a un gran nivell i promediando vuit punts i set rebots en 18 minuts, semblava que aquest podia ser la temporada de l'eclosió de Willy. No obstant això, de moment, no ha estat així i intentarà buscar a la franquícia de Michael Jordan minuts que li permetin seguir progressant. i assentant-se en la millor lliga del món.