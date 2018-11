Doneu-li Alli i el president del Rubio Ñu són només els últims d'una llarga llista d'escàndols sexuals protagonitzats directament per futbolistes de primer nivell.

Aquests són alguns dels escàndols més sonats de la història del periodisme.

1. De Gea i Muniain

David de Gea, porter del Manchester United, i el davanter de l'Athletic, Iker Muniain, es van veure implicats fa uns mesos per una testimoni protegida del cas Torbe (un empresari relacionat amb el cinema porno, que va ser empresonat), que va explicar que va ser portada a un hotel de Madrid al 2012 on es va trobar amb dos futbolistes, i una altra dona, i va ser sotmesa a abusos sexuals. L'escàndol va esclatar abans de l'Eurocopa de França. Tots dos van negar els fets.

2. Adam Johnson

& # 8203; Jugador de l'Sunderland, va ser condemnat a sis anys de presó el 2015 per abusar d'una menor de 16 anys a la qual havia assetjat prèviament per internet. Actualment el jugador es troba a la presó.

3. Benzema i Valbuena

El davanter del Madrid va ser implicat en un suposat intent de xantatge al seu company de selecció amb un vídeo eròtic, en el qual apareixia la seva dona. Benzema va explicar que era un malentès i que només tractava d'ajudar al seu amic. Tots dos es van quedar fora de la convocatòria de la seleccón francesa per a l'Eurocopa.

4. Orgia dels jugadors del Leicester

Abans que el Leicester guanyés la seva primera Lliga, el club va saltar als titulars per un tèrbol assumpte sexual. Al final de la temporada anterior, en una gira per Tailàndia, els jugadors Tom Hopper, Adam Smith i James Pearson, que a més és fill del llavors entrenador, Nigel Pearson, van gravar un vídeo mentre participaven en una orgia amb tres dones, a les quals a més insultaven i els dirigien comentaris racistes. Els tres van abandonar el club, igual que l'entrenador. El Leicester va fitxar llavors a Claudio Ranieri i ja se sap com va seguir el conte de fades.

5. La selecció de Mèxic

En plena preparació de la Copa Amèrica, vuit de jugadors de la selecció, entre ells l'exblaugrana Jonathan Dos Santos, van ser suspesos per un escàndol sexual. Els implicats van denunciar el robatori de les seves pertinences a les seves habitacions de l'hotel, i la investigació de la policia va revelar que les autores del robatori van ser unes prostitutes que els jugadors havien portat a l'hotel. Els implicats, que van ser apartats, eren Marcs de la Mora, Javier Cortés, Jorge Hernández, Néstor Vidre, Israel Jiménez, David Cabrera, Néstor Calderón, a més de Jonathan Dos Santos.

6. Ribéry i Benzema

El jugador del Bayern i el del Madrid van ser acusats el 2010 de contractar un any abans els serveis d'una prostituta menor d'edat, Zahia Dehar. Van ser absolts ja que segons la fiscalia, era impossible provar que coneguessin l'edat de la jove. Benzema va sostenir que ell no va mantenir relacions sexuals amb la prostituta mentre que Ribery sí que va confessar haver-se ficat al llit amb ella.

7. John Terry

El central i capità del Chelsea va mantenir relacions en el 2010 amb Vanessa Perroncel, núvia de Wayne Bridge, company de Terry en la selecció anglesa. Els dos jugadors eren grans amics, una amistat que va saltar pels aires i que es va fer Evident quan Bridge va negar la salutació a Terry en un partit entre el Chelsea i el Manchester City.

8. Ever Banega

El migcampista argentí, exjugador del València, Sevilla i ara a l'Inter de Milà, va ser enxampat masturbant davant d'una càmera web al 2007, poc abans de fitxar pel club de Mestalla . En aquell temps, formava part de la Selecció sub-20 guanyadora del Mundial que va destrossar l'habitació d'un hotel.

9. Ronaldo Nazario

L'exdavanter de Barça i Madrid, entre altres clubs, s'estava recuperant el 2008 d'una lesió de genoll & # 8203; al Brasil. Per celebrar la victòria del Flamengo es va portar a un hotel a una prostituta, qui va cridar a altres dues companyes. Les tres noies van resultar ser transvestits i després d'una discussió els quatre van ser portats a comissaria.

10. Alexanco, capità del Barcelona

José Ramón Alexanco, capità del Barça, va ser detingut el 1988 en plena concentració de pretemporada a Papendal (Holanda) acusat d'haver violat una treballadora de l'hotel on s'allotjava el club blaugrana, entrenat llavors per Johan Cruyff. Després de passar a disposició judicial, va ser posat en llibertat per falta de proves, després de passar dos dies al calabós. "No hi ha motius per sospitar que el delicte del qual l'acusen revista la gravetat que al·lega l'acusació", va explicitar el jutge.