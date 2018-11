Detroit Pistons 115-106 Brooklyn Nets

Els Pistons segueixen en ratxa davant uns Nets en els que malgrat el gran partit de Crabbe, que va acabar amb 34 punts, no va ser suficient. Els Nets van arribar a tirar 51 triples, per només 24 dels locals i dels que van anotar tan sols 17. Els Pistons segueixen de dolç i superen el 50% de victòries.

Miami Heat 101-109 Houston Rockets

els Rockets segueixen ficant pressió als Warriors amb un altre vendaval anotador de James Harden en què va superar els 40 punts ben secundat per Chris Paul. La trentena sumada tant per Dragic com per Richardson no van ser suficients.

Cleveland Cavaliers 140-138 Minnesota Timberwolves

LeBron va tornar a ser el braç executor dels Cavs en un partit que es va anar a la pròrroga gràcies a un triple seu. Ja en el temps extra, el de Akron va tornar a treure un as de la màniga amb un tap a Jimmy Butler i una cistella pràcticament sobre la botzina. Victòria d'uns Cavaliers que necessiten millorar en defensa si volen millorar llocs en la taula.

< p>

Memphis Grizzlies 88-92 Utah jazz

Ricky Rubio sembla acostumat a rendir en els finals de temporada i de nou va tornar a ser el líder anotador de l'equip en un duel força igualat i en què els locals no van deixar anar-se en el marcador en cap moment els Jazz. Marc Gasol va acabar amb 20 punts, a la nit en què woj va confirmar que els Grizzlies no escoltaran ofertes per l'espanyol.

New Orleans Pelicans-Indiana Pacers

< p> Una gotera va impedir que aquest partit es disputés. Trobada clau per a tots dos conjunts en què l'objectiu era clar: una victòria per mantenir els llocs de playoffs.

Phoenix Suns 81-129 San Antonio Spurs

Passeig triomfal per als Spurs que sense despentinar van sumar una nova victòria en la que van dominar els dos primers quarts amb autoritat per allunyar-se encara més dels Timberwolves. Pau va acabar amb cinc punts quatre assistències i 11 rebots en 22 minuts.