L'Ajuntament de Saragossa, a través del Pla Integral del Casc Històric (PICH), ha editat un fullet sobre el consum de drogues en el qual informa sobre els seus riscos, i en el qual també es donen consells sobre la manera adequada de ocupació. La guia conté recomanacions sobre com fer ratlles de cocaïna o sobre el tipus de cànnabis que s'ha de consumir en funció de l'efecte que es busqui.

El conseller de Presidència del Govern aragonès, Vicente Guillén, ha qualificat com "inadequat" el fullet sobre drogues editat per l'Ajuntament de Saragossa i ha assegurat que "no està ben orientat", ja que "no respon a cap criteri de debat ni a cap fulletó que estigui orientat a la població en general ni es dirigeix ??a la població de risc, amb qui es duen a terme polítiques específiques per reduir precisament aquests riscos". < / p>

Les reaccions no han trigat a arribar.

el portaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, ha reclamat aquest dimarts a l'alcalde de Saragossa, Pedro Santisteve, que retiri el polèmic fullet sobre drogues.

Hernando ha criticat que hi ha gent que el tema de les drogues s'ho planteja des d'un punt de vista "absolutament banal i irresponsable". "Banalitzar l'ús i conseqüències de les drogues em sembla senzillament deplorable perquè hi ha moltes famílies que han patit l'assot de les drogues en pèrdues de vida", ha destacat.

El portaveu popular va denunciar que "equiparar un ibuprofèn amb la cocaïna" és "menyspreable" , pel que ha reclamat a Santisteve que "retiri tots els fullets, obri una investigació sobre els fets i cessament als responsables". < / p>

en aquest sentit, va dir que "no pot ser" que la Policia i la Guàrdia Civil s'estiguin "jugant el tipus" detenint a narcotraficants i que hi hagi gent en política d'Podem que estigui estimulant el consum de drogues.

per la seva banda, La portaveu d'Units Podem al Congrés, Irene Montero, ha assegurat aquest dimarts que "no tot val per atacar els ajuntaments del canvi ", després de la polèmica que ha generat un fullet sobre drogues que ha finançat el consistori de Saragossa, l'alcalde, Pedro Santisteve, va concórrer a les últimes eleccions municipals a les llistes de Saragossa en comú.

"Aquest és un fullet que està pensat per a experts que es dediquen a treballar amb persones consumidores per ajudar a prevenir el consum. Pensar que això està fomentant el consum és no tenir ni idea ", va dir.

La portaveu municipal de Ciutadans, Sara Fernández, ha demanat una Junta de Portaveus urgent per abordar la polèmica sobre el fullet de drogues editat per l'Ajuntament de Saragossa. la formació ha traslladat també al seu gabinet jurídic document perquè té dubtes sobre les conseqüències jurídiques, ja que es pot entendre que promou l' consum

Fernández ha lamentat que l'alcalde "hagi tornat a posar en ridícul a la ciutat de Saragossa, equiparant les drogues amb alguns medicaments, llevant-los importància" . "No compartim que tingui un tractament científic i lamentem tornar a ser notícia nacional i internacional per un assumpte així ", ha manifestat l'edil de Cs.