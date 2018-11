Cristiano Ronaldo no té suficient. La gran inversió que està fent per la seva cadena hotelera, Hotel CR7, a Portugal, es trasllada a Espanya. En concret, a Madrid, on s'aixecarà el primer hotel. A més, ja es coneix el lloc dels fets. S'aixecarà a l'edifici de la Casa del Llibre, a la Gran Via. El jugador portuguès ha arribat a un acord amb el propietari.

L'edifici és propietat de la Constructora Calpensa SA. L'acord fa diverses setmanes que tancat, segons informa El Confidencial, i les obres començaran en només dues setmanes. El pronòstic és que s'espera que aquestes obres durin com a mínim un any i les realitzarà la constructora Sant Martí.

Cristiano també ha anunciat noves seus a Nova York i Marràqueix. < / b> a Portugal, ja és líder en el sector hoteler, i s'estima que es posarà en marxa un desemborsament de fins a 200 milions d'euros fins al 2020 per obrir un total de 20 nous hotels. < / p>

Com a guinda de les postres, el jugador prepararà la novena planta per construir un àtic de 210 metres quadrats per al seu propi ús.

< p> La Casa del Llibre ha publicat un tuit en el seu perfil oficial de Twitter:

"a tots els nostres seguidors i fidels a Casa del Llibre, us confirmem que Cristiano Ronaldo no ha comprat la nostra llibreria de gran Via. Aprofitem per comunicar-vos que en breu farem una reforma per actualitzar-nos, però seguirem estant a la gran Via, 29. "