No va ser el retorn més somiat. Adam Lallana tornava als terrenys de joc després de diverses lesions. No obstant això, l'internacional britànic va protagonitzar una de les escenes de la setmana. Va perdre completament els papers en una acció aïllada i agrediño a George Marsh, futbolista de la plantilla del Tottenham Sub-23, de 19 anys d'edat.

L'objectiu de Jurgen Klopp passa per recuperar la millor versió d'un jugador que, abans de l'estiu, era decisiu. No obstant això, al minut 62, George Mash va grimpar per sobre de Lallana per guanyar una pilota aèria. El migcampista no va entendre al complet l'acció i va reaccionar de la pitjor manera possible: agafant al xaval per la gola i el clatell. La decisió final del col·legiat va ser l'esperada, vermella directa.