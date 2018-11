En els últims anys s'ha estès la creença general que el periodisme esportiu ja no és el que fa un temps. L'esport en els mitjans, segons sembla per a molts, està perdent la seva essència en favor d'explicar la vida de personatges amb fama mundial com Cristiano Ronaldo o Lionel Messi. Així, el esport rei per antonomàsia a Espanya , pot ser que cedeixi terreny a la premsa rosa en l'esport.

No obstant això, hi ha un mitjà en el qual les coses amb prou feines han canviat en l'últim segle. Es tracta de la ràdio, on els programes esportius segueixen un format que encara funciona a dia d'avui i que es centra molt més en el que passa en els partits. El futbol espanyol en la ràdio li dóna un pas més enllà al que retransmet la televisió , on ja no importa tant el que passa cada cap de setmana.

Els programes esportius a la ràdio , amb el seu horari habitual i seguint una línia d'actuació des de fa molts anys, aconsegueixen enganxar els oients sense necessitat de tirar del que succeeix en la vida íntima de futbolistes, tennistes o jugadors de qualsevol disciplina. Aquesta és la "màgia" d'aquest mitjà, i avui l'anem a desentranyar.

La retransmissió en directe és líder a la ràdio

Hi ha una diferència clara a l'hora de parlar de retransmissió en directe en ràdio i televisió . En el segon dels mitjans, els partits només són seguits per aquells aficionats als equips que disputen la trobada, en el cas de ser equips "petits; només si juguen equips" grans ", com pot ser un clàssic Reial Madrid-Barcelona, és seguit per més gent independentment de la seva samarreta.

però a la ràdio passa totalment el contrari. Les retransmissions en directe només solen fer-se si juguen equips grans o amb bones expectatives, però el carrusel o la hora esportiva s'encarrega de donar cabuda a molts partits alhora. la informació se centra en actualitzar els resultats de cada partit segons passen els minuts, o en l'instant en què es marca un gol o es produeix una jugada anomenada a ser decisiva en l'esdevenir de la trobada.

D'aquesta manera és possible que molts aficionats es reuneixin en el mateix lloc no físic, el creat pel programa esportiu en la ràdio, a escoltar com transcorre cada una de les trobades en competició . Això és més especial si cap en el cas que siguin els últims partits de l'any per decidir campionats, ascensos i descensos.

La tertúlia esportiva és un format propi de la ràdio

Tot i que en els últims temps cada vegada apareixen més programes de tertúlia a la televisió, aquest format és propi de la ràdio . Des de fa molt temps es realitzen xerrades per parlar de polèmiques esportives, o senzillament de figures de l'esport, però sempre des del to cordial i formal que garanteix la ràdio.

D'altra banda, la televisió intenta competir amb les seves armes, que no són altres que les de la discussió per la discussió. Les veus en crit primen per davant de la informació, i per tant segueix tenint més èxit aquest format – tal com va ser concebut – a la ràdio.