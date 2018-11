Boston Celtics 97-96 Portland Trail Blazers

Partidàs el viscut al TD Garden en què qualsevol dels dos equips va poder guanyar. Els Blazers van portar el pes del partit durant gran part del partit, però, un canastón de Horford sobre la botzina, va donar la victòria als líders de l'Est que van aguantar sense Kyrie Irving, baixa en el partit.

Brooklyn Nets 94-109 Milwaukee Bucks

Si fa uns dies, Brogdom va acabar lesionat, ahir a la nit l'ensurt el va donar Antetokounmpo. El jugador grec va acabar torçant el turmell en una acció fortuïta, encara que el propi Antetokounmpo ha confirmat que espera "no perdre cap partit". Els Bucks van sentenciar el xoc en el primer quart gràcies a uns excel·lents Henson, Bledsoe, Middleton i el jugador grec.

New York Knicks 96-99 Atlanta Hawks

< p> els Hawks donen una de les campanades de la jornada després de sorprendre als Knicks. Un parcial de 7-0 en els últims minuts, en els quals Muscala o Bazemore van estar a un gran nivell, van permetre donar un cop dur als Knicks que encadenen tres derrotes consecutives.

Toronto Raptors 101 -86 Memphis Grizzlies

el gran partit de Marc Gasol es va quedar estèril davant uns canadencs ben conjuntats que van encarrilar el xoc en el segon i quart quart. Entre set jugadors dels locals van sumar 83 punts., Tot i que Lowry i DeRozan no van estar del tot encertats de cara al cèrcol. Ibaka va tenir un partit discret i va acabar amb set punts i cinc rebots.

Oklahoma City Thunder 104-108 Los Angeles Lakers

La baixa de Robertson està sent un profund llast per als Thunder que encadenen quatre derrotes consecutives després de la seva baixa. Els Lakers van jugar un partit molt seriós, liderats per Randle, Ingram, López, Clarkson … i Hart. El rookie va sumar un doble-doble amb 14 punts i 11 rebots. La mala nit de Carmel, va ser una de les causes de la derrota local. L'ex dels Knicks va fallar una possessió clau i els Lakers, després de tap d'Ingram, contraatacar, matant el partit Randle, enfonsant la bola. Abrines va acabar amb tres punts, dues assistències i un rebot en 26 minuts.

Phoenix Suns 110-115 Charlotte Hornets

Els Suns acariciaven la victòria en el últim partit de la jornada. No obstant això, els nervis i la pressió els van poder a uns Hornets que van remuntar en aquests 11 punts des del descans, i en el qu fins a cinc jugadors van superar la quinzena de punts. El gran partit del rookie dels Suns, Josh Jackson, no va servir perquè els d'Arizona s'apropessin als Grizzlies a la taula.