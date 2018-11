MoraBanc Andorra-Reial Madrid (dissabte 19:00)

Els blancs obren la competició de lliga davant un rival bastant incansable i que ja li va posar les coses difícils en el partit d'anada. Després de la dolorosa derrota a Rússia, els homes voldran oblidar aquest mal resultat. Per la seva banda, els del principat vénen en un gran moment després de guanyar el Barcelona i Montakit en les dues últimes jornades.

Iberostar Tenerife-Sant Pau Burgos dissabte 20:00 (hora catalana)

Duel bastant parell, quant a ratxes es refereix. Els Tenerife estan de dolç, amb la classificació, possiblement com a primers a la Champions, i amb sis dels últims set guanyats, cinc com a local. Per la seva banda, els burgalesos semblen rendir millor fora de casa i han encadenat quatre triomfs en les últimes cinc sortides, que li han permès sortir del descens.

Bilbao Basket-Montakit Fuenlabrada (Diumenge 12: 30)

El Montakit Fuenlabrada es 'la juga'. Els madrilenys encadenen quatre derrotes en els últims cinc partits, i el seu lloc entre els vuit primers, perilla. Els bascos, per la seva banda, volen la victòria per distanciar d'una zona baixa, en la qual hi ha molts equips ficats. Dels últims set partits disputats entre tots dos, sis els va guanyar el que va jugar com a local.

Joventut-Movistar Estudiants (Diumenge 12:30)

Partit crític per als de Badalona, ??que necessiten guanyar de forma urgent, i que no ho fan des del 17 de desembre quan van derrotar al Tecnyconta Saragossa. Per la seva banda, els col·legials, tornen a la victòria després de l'aconseguida fa escassos dies a la Champions i voldrà mantenir el seu bon moment en la competició domèstica. La dada a què ha de aferrar els catalans: en els últims quatre duels, va guanyar l'equip local.

Guipúscoa Basket-Herbalife Gran Canària (Diumenge 12:30)

els bascos intentaran sumar una nova victòria que els permeti acariciar aquests llocs de la taula, davant un conjunt canari que està patint molts alts i baixos en els últims mesos. Com precedents entre els dos equips, cal destacar, que els últims nou partits, el Herbalife Gran Canària, s'ha alçat com a campió.

Baskonia-Barcelona (Diumenge 18:30)

Un dels plats forts de la jornada. Després dels mals resultats dels culers, necessiten guanyar a un Baskonia que encadena tres victòries consecutives. Un xoc especial, al mateix temps que complicat, per Sito Alonso, conscient que "necessiten guanyar tots els partits" si volen sortir de la crisi pel qual travessen i no vol veure perillar el seu càrrec.

València Basket-Real Betis Energia Plus (Diumenge 18:00)

Duel de pols oposats. Els valencians que volen seguir l'estela del Reial Madrid, i refer-se de seus últims resultats i els bètics, necessitats de victòries i que sembla que no s'han reposat encara del dur cop sofert contra el Sant Pau Burgos al final de la primera volta, quan semblava que havien guanyat en la chancha burgalesa.

Tecnyconta Zaragoa-Obradoiro (diumenge 18:30)

el Tecnyconta se la juga davant l'equip gallec. Els aragonesos encadenen una mala ratxa de resultats, davant un conjunt gallec que està en ratxa i que va guanyar en la passada jornada als vigents campions de la competició. El factor local sembla ser decisiu entre els dos equips, i és que des de fa quatre anys, cap visitant ha guanyat aquest partit.

Unicaja de Màlaga-UCAM Múrcia (Diumenge 18:30)

Gran partit per tancar la jornada de Lliga. Tots dos equips estan en un bon moment. UCAM Múrcia buscarà lluitar per la vuitena plaça amb la qual està empatat amb Iberostar Tenerife, mentre que els seitons esperen no notar el cansament físic, ja que juguen a les 18:00 Eurolliga contra el Khimki en terres russes. El cara a cara beneficia els malaguenys, que encandenan 4 consecutius davant els murcians.