dissabte 3 de febrer

Atlètic de Madrid – Santa Teresa CD (10.45 | Ciutat Esportiva Wanda | bein Laliga): El conjunt matalasser vol tornar a retrobar-ocn la victòria després de la punxada a Donostia enfront de la Reial Societat, i el Santa Teresa pot ser un bon rival per a això ja que no està en el seu millor moment i lluita per no descendir.

FC Barcelona – Reial Societat (16.00 | Ciutat Esportiva Joan Gamper | GolTV): El Barça se la juga davant el botxí de l'Atlètic de Madrid, que només va poder treure un punt de Sant Sebastià. Aquesta vegada el Barça juga a casa i aquí estan intractables i els números els avalen. Les txuriurdines buscaran gratar una mica de Barcelona i no hi ha dubte que lluitaran fins al final.

Madrid CFF – Albacete Nexus Energia (16:00 | Matapiñonera): El Madrid CFF està en llocs de Copa de la Reina, un dels seus objectius, i no vol baixar-se d'aquí, de manera que només li val guanyar davant un Albacete que està a tan sols 3 punts del descens i que, encara que ve jugant bé i fent mal a els grans, no aconsegueix l'anhelada victòria que li doni una mica d'alè per no descendir.

Sevilla FC – Rayo Vallecano (16.00 | Ciutat Esportiva Ramón Cisneros Palaus)

diumenge 4 de febrer

RCD Espanyol – Sporting Huelva (11.00 | Ciutat Esportiva Dani Jarque): l'Espanyol buscarà continuar a casa amb la ratxa de victòries que van començar davant el Sevilla la jornada passada i que avui buscaran amb afany. L'Sporting Huelva rema poc a poc, sense pressa però sense pausa cap a la permanència i cap a buscar, si poden, un lloc en Copa de la Reina.

València CF – Athletic Club (12.00 | Ciutat Esportiva de Paterna)

Granadilla Egatesa – Saragossa CFF (12:00 | Estadi la Foia del Pou)

Reial Betis – Levante Femení (13.00 | Ciutat Esportiva Luis del Sol | Gol TV): El Betis vol aconseguir una altra victòria que li pugui mantenir en llocs de Copa de la Reina davant d'un Llevant al qual només li val guanyar per tornar a aquests llocs alts de la taula, i que li pot treure aquest sisè lloc en el qual es troben les sevillanes.