José Mourinho torna a mostrar el seu enuig per la situació que travessa el Manchester United. No només per la derrota per 2-0 en la qual van encaixar gol als 15 segons, sinó també perquè l'equip és segon a 15 punts del Manchester City, que ahir va guanyar el West Bromwich per 3-0.

a la roda de premsa posterior al partit, el tècnic portuguès ha qualificat de "ridícul" el primer gol del conjunt dirigit per Mauricio Pochettino: " No crec que sigui molt normal concedir un gol als 15 segons de partit . Ens va passar l'any passat a Stamford Bridge, encara que aquest gol va ser de falta. Però un gol de servei inicial és ridícul, més que res perquè els jugadors ho havien vist abans . Treballem les dinàmiques i les rutines dels rivals analitzant el rival "

Després d'deixar anar aquesta rajada contra els seus futbolistes, ha subratllat un a un els errors comesos en aquesta jugada:" els jugadors sabien de la sacada en llarg del Tottenham, que el busca Kane sempre. el sabíem i no pressionem com vam haver, primer error. no vam anar a per la pilota en l'aire, segon erro r, i no aïllem la segona pilota, el tercer. El quart vi de perdre la marca a la segona jugada deixant només a Eriksen. Quatre errors en 15 segons i ja perdem contra un bon equip "ha sentenciat.