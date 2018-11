Fernando Alonso serà a les 24H de Le Mans. És oficial. Al juny tornarem a veure el pilot espanyol campar al seu aire per altres competicions, tal com va fer el curs passat a Indy Car. No es perdrà cap cita del Mundial de F1. La cita de Le Mans tiee lloc entre els GP del Canadà i França.

Marc Gené ja va guanyar la competició. No obstant això l'arribada de l'estrella espanyola de la Fórmula 1 revolucionarà el circuit francès, com ja va fer abans a Indianapolis i Daytona.

A més, el pilot de 36 anys també té permís per participar en les cites del WEC (Endurance). "Mai he estat tímid sobre el meu objectiu de guanyar la Triple Corona de l'automobilisme. El Gran Premi de Mònaco, les 500 milles d'Indianapolis i les 24 hores de Le Mans", comenta Alonso.

"Ho vam intentar amb la Indy l'any passat però no vam poder. Aquest any tindré l'oportunitat d'intentar la victòria a Le Mans, gràcies a McLaren. És un gran desafiament però estic preparat per a la baralla ", ha comentat un cop s'ha fet oficial.