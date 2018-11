Fitxar juvenils està de moda. El curs 2017/18 es caracteritza per això. Va començar aquesta "tendència" el Reial Madrid amb el fitxatge de Vinicius, que finalment ha estat aquest any al Flamengo, a esperes que Zinedine Zidane confiï en e jove brasiler. L'últim, Pellegri, el fitxa el Mònaco per 25 milions.

1. Kean (Hellas):

Amb gairebé 1.000 minuts a l'esquena a la Sèrie A. Kean ja ha deixat el seu segell en diverses trobades. Acumula 4 gols ja. Després de destacar en totes les categories inferiors del futbol italià i passar per la pedrera de la Juve, busca el seu pas ara pel cim del futbol europeu. Els observadors li tenen en el número 1 dels jugadors a seguir.

2. Arp (Hamburg):

Va debutar el 30 de setembre amb el primer equip de l'Hamburg, i s'ha guanyat la titularitat. Jann-Fiete Arp té només 17 anys però ja és una promesa feta realitat. No obstant això, la seva minoria d'edat provoca que hagi de demanar permís a les autoritats alemanyes per jugar partits més tard de les 20.00h.

3. Pellegri (Mònaco):

Pellegri és un petit gegant. El seu 1,88 metres d'altura ho fan semblen major tot i que encara té cara de nen. És destre i juga de centre davanter, com el seu ídol, Zlatan Ibrahimovic. El mònaco acaba de pagar 25 milions per ell. Té 16 anys ( 17 març 2001 ) i està cridat a ser el futur davanter centre de la selecció italiana.

4. Sancho (B. Dortmund):

La joia anglesa de 17 anys, que va marxar del City després que no li asseguressin jugar a la Premier, és una peça important en l'esquema de Peter Stöger. A Alemanya el veuen com el jugador cridat a recollir el testimoni de Dembele. De fet, ja porta el '7' que va deixar lliure el francès quan va emigrar a Barcelona.

5. Gouiri (Lió):

Ja se li compara amb l'ex davanter del Lió, Karim Benzema. La seva posició ideal és com '9'. A França diuen sap ubicar molt bé per rebre la pilota dels companys i aprofita bé la seva alçada per generar perill de cap. Gouiri signar el seu primer contracte professional al juliol de 2017, quedant vinculat al Lió per un període de tres anys