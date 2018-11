El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha destacat aquest dimarts que la decisió del Govern de recórrer al Tribunal Constitucional la votació d'investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat de Catalunya ha evitat que "avui poguéssim estar assistint a un espectacle lamentable al Parlament ".

Així es va expressar de la Serna en un acte informatiu organitzat per Efe, on va defensar que de la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el Ple" es pot desprendre que l'Estat de Dret ha funcionat ". No obstant això, va demanar cautela, ja que ha apuntat que "es tracta d'una situació transitòria" ja que no hi ha decisió final.

Pel que fa a la decisió final, va defensar que "cal pronunciar per saber si s'ajusta o no a la legalitat ". "És l'únic interès del Govern d'Espanya", ha assegurat.

De la Serna va ser preguntat també per les declaracions del futbolista Gerard Piqué en què va afirmar que no s'està respectant la decisió de les urnes.

"També cal respectar el veredicte dels jutges i les dues coses són necessàries", va respondre el ministre, que es va felicitar pel fet que "el viscut a Catalunya no ha aconseguit frenar el creixement de l'economia espanyola ".