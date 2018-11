Fa escasses hores els Hispans van fer història en l'esport espanyol. Primer ceptre continental en una final en què es va decantar gràcies a uns segons trenta minuts que van fregar la perfecció, d'un equip que mai va deixar de creure tot i els contratemps en el camí com Dinamarca i Eslovènia. Quines han estat les claus perquè els Hispans guanyin el títol?

-Equip

Els Hispans no tenen a un gran superclasse com pot ser Hansen o Karabatic, però, han demostrat que sense aquestes superestrelles, o tòpics com que sense llançament exterior no es pot guanyar un torneig de tal calibre, és possible guanyar aquest tipus d'esdeveniments.

Fa tot just una setmana, molt poca gent va confiar en ells. Després de la derrota contra Eslovènia, semblava que s'anaven a anar cap a casa en el partit contra Alemanya. Ells van creure, van pensar que era possible i van lluitar com han fet sempre: com un equip , com un bloc unit que rema en la mateixa direcció i en el que amb treball i sacrifici tot pot ser possible.

Bones circulacions de pilota ??b>

en atac, la selecció no té tant llançament exterior, en comparació amb altres potències balonmanísticas. No obstant això, els Hispans van jugar molt bé les seves armes en atac amb bons moviments de pilota, creus, permutes, situacions de dos contra dos, continuïtat fins als extrems o contraatacs en pocs passis després d'una gran defensa. Una versatilitat de recursos a l'abast de molt pocs privilegiats.

-La defensa

Espanya sempre ha tingut una gran característica en aquests tornejos: la defensa. En 6: 0 o 5: 1, els Hispans han demostrat les variants que tenen perquè als seus rivals tinguin problemes a l'hora de circular i finalitzar amb efectivitat. Viran, Gedeó, Àlex, Ariño, Gurbindo o Cañellas, han estat alguns dels destacats en aquesta tasca, en la qual si no aconseguien frenar l'acció rival, almenys, facilitaven al porter la possible trajectòria del llançador a porta.

tot i això, i que Espanya ha estat l'equip que menys gols ha encaixat del torneig, no es va dur cap dels nostres el premi al millor defensor de l'esdeveniment .

-El físic

en campionats anteriors, era el que es trobava a faltar dels Hispans, la forma física. Aquest any semblava complicat també que acabessin bé, i és que la càrrega de partits en l'última setmana ha estat més que notòria. Eslovènia, Alemanya, França i Suècia en menys de sis dies i en els quals no se'ls ha vist esgotats en cap moment, gràcies a dos protagonistes:

El primer, Jordi Ribera, el seleccionador, ha donat minuts a tots els seus jugadors i no ha llastrat a cap amb sobrecàrrega dels mateixos per arribar a aquesta fase final en perfectes condicions. El segon, Jesús Rivilla, el preparat físic dels Hispans, ha donat amb la tecla perfecta ??b> perquè estiguin en les òptimes condicions en cada partit i possiblement, sigui una de les peces clau invisible per a la seva consecució.

-Els canvis

Aitor Ariño i Arpad Sterbik han estat claus en la consecució del títol. El primer va arribar molt aviat, després de la lesió d'Àngel Fernandez en el primer partit del torneig i des de l'extrem esquerre ha estat una assegurança. Amb gran capacitat per córrer la contra, aportant en defensa i amb eficàcia en els llançaments. A la final, va disposar de molts minuts en els compassos clau.

Per la seva banda, Sterbik , va arribar per substituir Gonzalo en un moment força complicat per a la selecció i en el qual es jugava el tot pel tot. En semifinals va sortir i va parar tres dels cinc penals que li van tirar, i en la final … recital a la segona part, en què Espanya va donar un clínic defensiu per aconseguir el títol.

A més, no només els canvis per lesió. Les decisions preses per Jordi Ribera a la final van ser decisives per al triomf espanyol. L'entrada de Sterbik o els minuts d'Alex en la segona part , la rotació entre Soler i Balaguer a l'extrem dret … En definitiva, un gran nombre de decisions que van permetre frescor als Hispans en tot el torneig i encertar en els moments clau.

-El factor sort

Cap torneig es guanya si aquest factor i encara que és cert que va tocar França a semis , Suècia només va guanyar la meitat de trobades que va disputar en el torneig i va eliminar a Dinamarca, rival que ens va vèncer a la primera ronda i que a priori té millor equip que els escandinaus. Si a això li sumes que van jugar una pròrroga i hores més tard que els espanyols, el factor físic va beneficiar, i molt en la segona part.

A més, els resultats de la segona fase i els empats d'Alemanya en la primera, també van fer possible que els Hispans seguissin amb opcions d'arribar a semis.