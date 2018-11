Chicago Bulls 96-110 Milwaukee Bucks

Un parcial de 13-4 a començament de la segona part va decantar el xoc en què Antetokounmpo i Middleton van comandar l'ofensiva visitant. Aquest resultat enfonsa els Bulls que encadenen cinc derrotes en els últims sis partits i en què Valentine, sortint des de la banqueta, va ser el millor dels seus. Mirotic va acabar amb 10 punts i cinc rebots.

Houston Rockets 113-102 Phoenix Suns

Dia a l'oficina per als Rockets, que tot i que no van trobar a Harden inspirat des del triple, van solucionar la trobada amb dos parcials en el tercer quart per elevar la renda fins als 15 punts. Fins a aquest moment, els Suns havien plantat cara i amb Booker al capdavant, que va acabar amb 30 punts, van arribar a posar-se per davant, però quan no hi és, el seu equip ho tira molt a faltar.

New Orleans Pelicans 103-112 los Angeles Clippers

Ja estan notant els Pelicans la baixa de Cousins, i això que van arrencar bastant bé el partit dominant-ho fins al descans. Després de la tornada de vestidors, Blake Griffin, DeAndre Jordan i Lou Williams des de la banqueta, que està sent un dels millors suplents de la història, van remuntar un partit que els va donar una victòria fonamental per somiar amb aquests llocs privilegiats.

Oklahoma City Thunder 122-112 Philadelphia 76ers

primera prova de foc per als Thunder, i primera superada. Sense Robertson, un pilar fonamental a nivell defensiu per als Thunder, els homes de Billy Donovan van sortir amb moltes ganes en la seva tercera trobada en tan sols quatre dies. Tot i el possible cansament, els locals es van alçar amb la victòria comandats per Russell Westbrook i el flamant All Star, Paul George. A més, va donar el temps a l'actual MVP d'enviar un 'recadito' a Embiid, ja que els han guanyat els dos duels directes aquesta temporada.

Toronto Raptors 123-111 Los Angeles Lakers

Els Raptors es van assegurar la segona plaça de la Conferència amb aquest triomf davant Lakers, d'aquesta manera, Casey serà l'entrenador del Team LeBron en l'All Star Game. Pel que fa al partit, els canadencs van dominar amb comoditat el xoc davant uns Lakers que van veure tallada la seva ratxa de quatre triomfs seguits. Serge Ibaka es va quedar a un rebot del doble-doble. Abrines va jugar dos minuts en els quals es va anar de buit.

Cleveland Cavaliers 121-104 Detroit Pistons

Lue prometre canvis per revertir la situació i de moment estan funcionant. Segona victòria consecutiva dels Cavaliers, cosa que no feien des de fa un mes, concretament el 21 de desembre. Els locals, van remuntar després del descans i van sentenciar en l'últim quart, en què no va jugar ni un sol minut Isaiah Thomas. Lebron James va acabar amb 25 punts, 14 assistències i vuit rebots.

San Antonio Spurs 113-98 Sacramento Kings

Gran victòria dels Spurs, en què hi va haver un interessant duel entre Murray i Fox, dos jugadors amb molt potencial i futur. A més, Ginobili va rendir bé des de la banqueta al costat de Forbes i Pau Gasol va aconseguir un altre doble-doble amb 14 punts i 11 rebots . Joerger, entrenador dels Kings, va donar l'ensurt de la jornada després desmallarse quan estava protestant una falta. Per sort, sembla que tot ha quedat en un ensurt.