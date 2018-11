Sacramento Kings anava 12 baix a menys de sis minuts per acabar el partit. Un partit que semblava guanyat pels Heat i que no va tenir el final esperat per l'afició local. Fox, Randolph, Hield i Bogdanovic van reduir les distàncies i ja van posar per davant als Kings a falta d'un minut per a la conclusió.

Els Heat van reaccionar ràpid, i van tornar a prendre el liderat del partit. Els Kings va tenir possessió per guanyar el partit, i així ho van fer. Bogdanovic va pujar la pilota, van marcar jugada i va ser el serbi qui es va jugar el llançament que no va entrar, però, De'Aaron Fox arribant des del darrere , salt als cels per agafar la pilota i enfonsar el cèrcol per donar la victòria als Kings.

d'aquesta manera, sumen la seva segona victòria consecutiva, les dues fora de casa i davant rivals de la Conferència Est.