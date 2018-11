Oklahoma City Thunder 121-112 Washington Wizards

Els Thunder van aprofitar el seu gran moment anotador per emportar-se un partit en què l'últim quart va acabar amb 39-38 en un festival ofensiu per part dels dos conjunts. Els Wizards van fallar el els dos primers quarts i el van acabar pagant. Westbrook i Beal van acabar amb 46 i 41 punts i 12 rebots respectivament per liderar els seus equips en atac.

Golden State Warriors 126-113 Minnesota Timberwolves

els vigents campions van aprofitar la baixa de Jimmy Butler per treure una victòria treballada en els primers 24 minuts. Kevin Durant va comandar l'atac dels Warriors amb un triple-doble, mentre que en els Wolves, Towns va ser el màxim anotador del partit, d'un equip que necessita la volta de Butler per no desenganxar-se dels Spurs.

Denver Nuggets 130-118 New York Knicks

els Nuggets aprofundeixen la crisi dels Knicks, que se'ls està fent llarga la seva gira per l'Oest i que han perdut set dels últims nou partits. El 50% en triples dels locals, va decantar la balança del partit per a un equip que consolida la seva vuitena plaça en playoffs. Willy va tornar a tenir minuts i va acabar amb nou punts i dos rebots.

Miami Heat 88-89 Sacramento Kings

De 'Aaron Fox va donar la victòria als Kings que porten dos seguides fora de casa, i aquest cop davant un dels millors equips del 2018. Amb un gran mati a falta d'escassos segons el rookie va deixar gelat l'American Airlines Arena que semblava respirar tranquil quan el llançament de Bogdanovic no entrava.