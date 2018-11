Els Hipanos van tirar de coratge per sumar una victòria que els classifica a semifinals. Enfront d'ells, la seva bèstia negra: França, que intentarà recuperar la corona perduda fa dos anys.

El millor

-La victòria i les sensacions

Era el partit més important del torneig i ho van complir. Els Hispans van fregar l'excel·lència en moltes parts de la trobada i van merèixer la victòria davant d'una Alemanya que es va empetitir en molts minuts.

-Rodrigo Corrals

Espanya ha mostrat solidesa a la porteria en pràcticament tot el torneig, i el porter del PSG va suplir la baixa de Pérez de Vargas amb un recital en el seu aniversari. Sòlid sota pals i evitant que Alemanya es enganxés a la trobada en la segona meitat, Corrals va ser un dels millors jugadors en el dia d'ahir.

-El 5: 1 i la defensa

Alemanya no és bona amiga del 5: 1 i Espanya ho va saber aprofitar a la perfecció. L'avançat va funcionar força bé i en els trams en què els bavaresos van utilitzar al jugador de més, els espanyols van encadenar diversos robatoris que van sentenciar el partit.

-Sensació d'equip

Espanya sempre s'ha caracteritzat per no tenir a una grandíssima superestrella i guanyant amb l'aportació de tots. Des de la porteria fins als extrems, tots van tenir grans minuts de qualitat i la sensació que si treballen i lluiten junts com en el partit contra Alemanya, tot és possible.

El pitjor

-França

Els Hispans es tornen a topar-se amb la seva bèstia negra, els bleus, l'únic equip invicte de la competició i que va guanyar a Croàcia en un gran partit, vol sumar un altre títol per fer més gran el seu ceptre balonmanístico i recuperar la corona perduda fa dos anys per Alemanya

-La lesió de Gonzalo Pérez de Vargas

< p> el meta toledà va abandonar el partit per problemes al genoll. De moment, no se sap l'abast de la lesió del porter del Barcelona, ??que pot ser una baixa decisiva per al partit d'aquest divendres.