L'estadi del Llevant serà seu oficial per acollir la final de la Copa de SM el Rei de rugbi a la fi de 2018. La Federació Espanyola de Rugbi s'ha atrevit a continuar amb la qual, pot arribar a ser tradició, de jugar la final d'aquesta competició en un estadi de futbol. L'oval volarà pel terreny de joc d'aquest mític estadi valencià .

Els equips que jugaran la final estan encara per definir, ja que la Copa encara no ha començat, comença aquest cap de setmana amb les semifinals. Aquesta iniciativa que va començar a Valladolid, amb la final del 2016, quan la final entre els dos equips locals, El Salvador i l'històric VRAC Formatges , va fer que les grades del José Zorrilla s'omplissin per veure l'espectacle.

La Federació Valenciana, recolzada pel Ajuntament de València i de la Direcció General d'Esports de la Comunitat Valenciana , a més de comptar amb el suport de les institucions, compten també amb el de l' Llevant UD i de la Fundació Trinidad Alfonso . La capacitat de l'estadi és de 24.000 espectadors i no és la primera vegada que aquest estadi rep un esdeveniment esportiu d'aquestes característiques, per això és un gran estadi per organitzar la final d'aquest torneig.