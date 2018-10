Orlando Magic 99-105 Sacramento Kings

Sorpresa a Orlando, on els Kings van remuntar en l'últim quart per fer-se amb la victòria. Un parcial de 0-9 va sentenciar els locals als quals els va faltar precisió per tancar el xoc. Garrett Tremp va comandar l'atac visitant amb 34 punts.

Els Angeles Lakers 108-107 Boston Celtics

Els angelins es van emportar el clàssic de la NBA amb un gran Kyle Kuzma, que va anotar 17 punts en l'últim període i al gran nivell del rebot ofensiu que els va permetre moltes oportunitats als d'or i porpra. Els Lakers segueixen en ratxa, tot i la baixa de Ball i els Celtics no guanyen des que ho fessin a Londres davant els Sixers.

Oklahoma City Thunder 109-108 Brooklyn Nets

Westbrook comandament la victòria d'uns Thunder que porten cinc seguides. A punt va estar Dinwiddie de fer de les seves de nou, però Westbrook va respondre a la cistella i posteriorment la bona defensa que li van realitzar, li va impedir anotar. A més de Westbrook, George també va fer un gran partit, intentat d'aquesta manera reivindicar per la seva absència en e partit de les estrelles.

San Antonio Spurs 114-102 Cleveland Cavaliers

els texans van acabar amb els seus mals resultats a costa d'uns Cavs que segueixen a la deriva i en el qual Lebron James no va poder fer res per evitar la derrota, tot i superar els 30.000 punts. A l'altre costat de la pista, uns Spurs tranquils i que saben treballar en equip. Parker va assumir el seu rol de sisè home i el va complir a la perfecció. Gran partit del francès i de Murray, el nou base titular, que van complementar l'actuació de l'All Star LaMarcus Aldridge.

Golden State Warriors 123-112 New York Knicks

Les molèsties de Porzingis llastrar a uns Knicks que es van anar per davant al descans. A partir es aquí, Curry va tirar del carro per sumar una victòria relativament còmoda. Durant, que va repartir 14 assistències, la seva millor marca, va acabar de nou expulsat per quarta vegada en aquesta temporada.