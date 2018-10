No va poder més. Rafa Nadal va abandonar, molt a desgrat, l'Open d'Austràlia per lesió. Un torneig que semblava tenir factible d'arribar, com a mínim a la final, donat el nivell de forma de l'balear i del quadre, que fins a dia d'avui, no li havia deparat cap cap de sèrie fins al dia d'avui.

davant d'ell, un Marin Cilic combatiu i que semblava a tornar a aquell 2014 en què va conquistar l'uS Open davant Nishikori. El corata es va moure bé en pista i va connectar molts cops guanyadors, evitant que Nadal imposés el seu ritme.

Tot i això, el tennista de Manacor va saber aprofitar les indecisions de l'cap de sèrie nombres sis per endur-se la primera màniga en un joc en el qual el mental va jugar un paper clau.

Un revisió de resultats que va canviar tot

Nadal va aprofitar els nervis i el temps de Cilic per trencar el servei. Aquest break, va coincidir amb el canvi de camp i li va permetre al croat reaccionar després d'aquest ensopegada. Nadal va perdre la sacada en un joc molt disputat i Cilic va ser com un cicló a per la segona mànega.

En el tercer set, i tot i que tots dos tennistes van tenir boles de break , el partit es va anar a la mort sobtada, en què Nadal va aconseguir el seu segon set, dominant el caos que imperava el tie break, en què fins a set dels punts del desempat, van venir de ruptures de servei.

< p> Ja en el quart, els problemes van començar a aparèixer en Rafa, Cilic va aprofitar els cops durs i els metres recorreguts de Rafa per aprofundir els seus cops i trencar la sacada del balear que se li veia que no estava còmode. Nadal va demanar assistències i es veia amb fortes gestos de dolor quan el metge li realitzava estiraments. No podia més . Tot i això, Rafa va lluitar contra vent i marea fins que en el segon joc del cinquè i definitiu set, va abandonar amb forts símptomes de dolor i amb molta ràbia la pista australiana.

D'aquesta manera, només queda Carla Suárez com a última representant espanyola en els quadres principals del primer Gran Slam de l'any.

