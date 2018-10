En aquesta edició de la Copa de SM el Rei s'han vist sorpreses, equips de la divisió de bronze han eliminat a equips de primera, i en aquests quarts de final s'han guanyat estar l'Leganés, una de les sorpreses i el Alabès que intenta tornar a una final per repetir la de l'any passat.

dimarts 23 de gener

Sevilla – Atlètic de Madrid (21: 30 | Ramón Sánchez Pizjuán | bein Laliga): l'Atlètic de Madrid se la juga a Sevilla, ciutat a la qual arriba amb un marcador en contra i amb l'obligació de tenir una diferència de dos gols respecte al seu rival , el Sevilla, que s'ha vist reforçat aquest cap de setmana, al contrari que els matalassers que van empatar davant el Girona a casa.

Dimecres 24 de gener

Alabès – València (19:00 | Mendizorroza | bein Laliga): El resultat aconseguit en Mestalla no és del tot dolent per als d'Abelardo, que amb un gol en aquest partit, i si aguanten el resultat podria aconseguir l'anhelat pas a la semifinal. El València viatja a Vitòria amb el resultat a favor però sense poder confiar-se ja que no és un resultat còmode per als nois de Marcel·lí.

Reial Madrid – Leganés (21.30 | Santiago Bernabéu | Bein Laliga): tot i la victòria a l'anada, el Reial Madrid no porta un resultat contundent i, tot i que ha guanyat aquest cap de setmana per 7 a 1 a l'Esportiu, no pot confiar tenint en compte la mala ratxa que porta el conjunt blanc a casa. El Leganés arriba sense res a perdre i amb tot que ganes, de manera que s'espera un Leganés complicat i difícil.

dijous 25 de gener

FC Barcelona – Espanyol (21.30 | Camp Nou | bein Laliga): El Barcelona arriba amb el marcador en contra, per la mínima i amb moltes possibilitats, però en contra al cap ia la fi. Després que aquest cap de setmana hagi atropellat el Betis al Benito Villamarín el Barcelona ha rebut un cop de moral enorme que, segur l'ajudarà a intentar passar l'eliminatòria. L'Espanyol per la seva banda ha perdut aquest cap de setmana i tindrà complicat la passada, però els de Quique Sánchez Flores el deixaran tot al camp.