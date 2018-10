La UEFA Nations League donarà el tret de sortida demà miérMañana és el sorteig … com és el bombo?

Com és el bombo?

Alemanya, Portugal, Bèlgica, Espanya , França , Anglaterra, Suïssa, Itàlia, Polònia, Islàndia, Croàcia, Holanda

DIVISIÓ b: 12 EQUIPS (* Rússia i Ucraïna no poden coincidir en el mateix grup)

Àustria, Gal·les, Rússia *, Eslovàquia, Suècia, Ucraïna, Irlanda, Bòsnia, Irlanda del Nord, Dinamarca, República Txeca, Turquia

DIVISIÓ C: 15 EQUIPS (* d'entre Noruega, Finlàndia, Estònia i Lituània només poden coincidir un màxim de dues en el mateix grup per ajustar el calendari per la meteorologia hivernal en aquests països)

Hongria, Romania, Escòcia, Eslovènia, Grècia, Sèrbia, Albània, Noruega *, Montenegro, Israel, Bulgària, Finlàndia, Xipre, Estònia, Lituània

DIVISIÓ D: 16 EQUIPS (* Azerbaidjan i Armènia no poden coincidir en el mateix grup)

Azerbaidjan *, Macedònia, Bielorússia, Geòrgia, Armènia, Letònia, Illes Fèroe, Luxemburg, Kazakhstan, Moldàvia, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar

Com està tot estructurat?

Cada divisió es dividirà en diferents grups: < / p>

(1ª) Divisió A, quatre grups de tres equips

(2ª) Divisió B, quatre grups de tres equips

(3a) Divisió C, un grup de tres equips i 3 grup us de quatre equips

(4ª) Divisió D, quatre grups de quatre equips

A cada Divisió, els guanyadors de cada grup s'enfrontaran en una Final Four. El guanyador final de cada Divisió obtindrà la classificació directa per a la fase final de la següent Eurocopa o Mundial. En aquesta primera edició, es definiran quatre participants a l'Eurocopa 2020.

Serveix per classificar-se al Mundial o l'Eurocopa?

De la UEFA Nations League sortirà un únic classificat per a l'Eurocopa i un altre per al Mundial de cada Divisió A, B, C i D. el dada a destacar és que,? les quatre seleccions que acabin últimes dels seus grups baixaran de divisió, ascendint així els campions de cada grup al que està per sobre. A més, la competició no només aporta ??span> -quatre classificats per a l'Eurocopa 2020, sinó que, a fora també es disputarà una fase de classificació normal amb els 55 equips europeus. Ells estaran dividits en cinc grups de cinc equips cadascun i cinc grups de sis equips, classificant-se els dos millors de cada grup. Aquests partits es disputaran entre març i novembre de l'any 2019.

Les sis jornades de fase de grups es disputaran a les aturades de setembre 2018, octubre 2018 i novembre 2018.

la Final a Quatre de la Divisió a es disputarà al juny el 2019.

Els playoff de les Divisions B, C i d es disputaran al març 2020, després de la fase de classificació per a l'Eurocopa 2020, entre els millors equips de cada Divisió que no hagin aconseguit la passada.