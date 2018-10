Charlotte Hornets 112-107 Sacramento Kings

Tot i els rumors de traspàs que hi ha a l'equip, els Hornets van sumar una nova victòria bastant controlada fins a l'últim quart, on els visitants van arribar a posar-se a tres i van fer saltar les alarmes a la franquícia de Michael Jordan. No obstant això, el bon fer de Lamb, els rebots de Howard i les cistelles de Walker, que podria sortir dels Hornets, van deixar el triomf a casa.

Atlanta Hawks 104-90 Utah Jazz < / b>

els Jazz no estan donant amb la tecla i s'allunyen dels playoffs de forma important. aquesta vegada, amb una dura derrota davant Atlanta Hawks en què van fallar els seus jugadors més importants. Rudy Gobert es va quedar només en sis punts, Ricky Rubio va acabar amb un 1/8 en tirs de camp i Mitchell es 'va humanitzar' anotant 13 punts. Per part dels locals, Prince i Schroder van ser els màxims anotadors d'un partit que es va decantar en el tercer quart.

Houston Rockets 99-90 Miami Heat

< p> Partit bastant igualat entre dos equips amb grans dinàmiques. El gran primer quart dels homes de Spoelstra, va fer reaccionar els texans que van agafar l'avantatge amb un gran triple de Harden a falta de tres minuts, i van acabar sentenciant el xoc amb una gran cistella de Chris Paul a 40 segons d'acabar el partit .

Memphis Grizzlies 105-9101 Philadelphia 76ers

Marc Gasol va ser clau i els Grizzlies van sumar una victòria que semblava impossible minuts enrere. Primer amb un triple per posar per davant el seu equip, i en l'últim minut del partit, un robatori que va tallar una contra, i un tap a Embiid per mantenir l'avantatge de quatre punts i deixar el triomf a Tennessee.

Marc va acabar amb 19 punts i 6 rebores, mentre que el camerunès Embiid va acabar amb 15, menys de la seva mitjana habitual, i 14 captures.

Milwaukee Bucks 109-105 Phoenix Suns

Després de la marxa de Jason Kidd hores enrere, els Bucks van aconseguir guanyar als Suns gràcies al recital de Middleton i de Brogdon en el retrobament de Bledsoe i Monroe amb els seus ex equips. El partit va estar força renyit entre els dos equips, i es va decidir al 85-83 local, ja que a partir d'aquí, els Bucks no van deixar posar-se per davant als d'Arizona.

New Orleans Pelicans 132-126 Chicago Bulls

Després de dos pròrrogues , els Pelicans van aconseguir una victòria important que amplia el seu matalàs amb Blazers i Jazz. El joc interior dels locals, va tornar a fer de les seves per remuntar 18 punts en l'últim quart. Davis va acabar amb 34 punts i nou rebots, mentre que Cousins ??va fer una trobada per a la història després d'acabar amb 44 punts, 24 rebots i deu assistències, nombres que no es veien des de 1972 i que només ho havien fet amb anterioritat quatre jugadors. Per part dels Bulls, Mirotic va sumar 14 punts en 25 minuts.

Dallas Mavericks 98-75 Washington Wizards

Patacada dels de la capital en sòl texà davant uns Wizards en què John Ball i Bradley Beal van combinar 1 8/29 en TC de camp i en què el base va protagonitzar un dels piques de la jornada amb JJ Barea. Dins de la pista, els Wizards no van arribar a sumar en cap quart més de 22 punts, i és la segona vegada en aquesta temporada que es queden en aquesta xifra.

Denver Nuggets 104-101 Portland Trail Blazers

Victòria decisiva per als Nuggets que van decidir el partit en els segons finals. Els Blazers no van estar del tot encertats en les últimes possessions i el van acabar pagant. D'aquesta manera, els locals es queden a només un partit de diferència dels Blazers i es fiquen en playoffs després de la derrota de Clippers.

Els Angeles Clippers 118-126 Minnesota Timberwolves

No obstant Butler, però amb un Wiggins a nivell estel·lar, els Timberwolves van sumar una victòria important davant un rival que va a més i que va tenir opcions de forçar la pròrroga, però diversos errors van acabar condemnant als homes dirigits per Doc Rivers, que veuen com són avançats pels Nuggets després de la seva victòria davant Blazers.