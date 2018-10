Els Hispans van camí de lluitar per les medalles en una altra competició en la qual són favorits a tot. Malgrat l'ensopegada davant Dinamarca, els homes entrenats per Jordi Ribera confien a guanyar els dos partits que li queden de grups per passar a semifinals.

El millor

< p> -La defensa i porteria : sempre ha estat una de les principals característiques del joc de la selecció ia Croàcia no anava a ser per a menys. Els Hispans són l'equip menys golejat de la competició i el que millor goal average té. Tant Rodrigo Corrales, com Gonzalo Pérez de Vargas estan rendint a un gran nivell, que unit al gran treball defensiu, permeten guanyar els partits a força d'esforç defensiu.

Les rotacions: cap jugador ha superat les dues hores de joc en els tres primers partits que han disputat els Hispans en aquest europeu. A més, la selecció haurà de jugar tres partits en quatre dies, de manera que aquests moviments de banqueta permetran tenir les cames 'fresques' en aquests moments de competició en què el cansament es fa notar entre els esportistes. Aitor Ariño, que va substituir a Àngel Fernández, està copant protagonisme en el joc espanyol

– El gol: Espanya està promediando més de 28 punts per partit, una de les seleccions amb millor estadística en la faceta golejadora. El moviment de pilota està sent molt bo, les transicions bastant ràpides, es troben espais per pivot i extrems i també es fiquen gols a la contra, fent d'aquesta selecció un equip molt complet.

El pitjor

les lesions: Àngel Fernández i Julen Aguinagalde, encara que aquest últim ha pogut tornar, han estat els dos jugadors que han tingut lesions en aquesta convocatòria. Unes baixes importants per a l'equip, especialment la del irundarra, que se li va tirar molt a faltar davant Dinamarca.

– contraatacs: tot i que està sent un dels punts forts l'equip dirigit per Jordi Ribera, estan fallant més contraatacs dels que haurien. Especialment contra Macedònia, que tot i tenir el partit encarrilat, aquests gols haguessin donat tranquil·litat i una mica més de descans a la plantilla espanyola

-La derrota contra Dinamarca i el possible encreuament contra França a semis : la baixa de Julen Aguinagalde i la gran defensa danesa a la segona part, van impedir que els Hispans sumessin una victòria decisiva per al futur del torneig. Després d'aquesta derrota, i si Espanya guanya tots els seus partits, en una molt alta probabilitat s'enfrontarà a França en semifinals, la bèstia negra d'aquesta generació.

Tot i això, hi ha motius pels quals ser optimistes i pensar que Espanya pot arribar molt lluny en aquest torneig. Un gran grup contacte, remant en la mateixa direcció i en el qual la base dels fonaments està funcionant molt bé. Aquest diumenge, se sortirà de dubtes.