La Copa del Rei és per antonomàsia la competició perquè els incompresos es revelin. És el cas de Joaquín Correa. El jove migcampista argentí està accelerant el seu procés d'adaptació a Europa gràcies a la Copa. Així ho constaten les seves fins ara quatre gols, l'últim decisiu per sumar la victòria en l'anada de l'eliminatòria de quarts contra l'Atlètic de Madrid.

El gol de Correa ha col·locat el Sevilla a les portes de les semifinals i paral·lelament pot servir-li per captar l'atenció de Vincenzo Montella. L'equip, tal com constaten els seus tres derrotes seguides en Laliga, precisa de canvis en el campionat de la regularitat. El mal moment col·lectiu coincideix amb el de dolçor que viu Correa, qui està trucant a la porta de la titularitat a tots els campionats. Amb la marxa de Vitolo, semblava que l'ex de la Sampdoria se li buidava l'horitzó en la seva segona temporada. Res més lluny de la realitat. El Sevilla va apostar a l'estiu per l'experiència de Nolito i Jesús Navas i novament li tocava remar contra corrent per trobar el seu forat.

Transcorreguda més de mitja temporada, ha quedat clar que Correa està a punt per assumir un paper preponderant i ajudar l'equip a finalitzar entre els quatre primers de Laliga. L'objectiu passa, a curt termini, per fer bones les quotes de futbol i superar en la jornada 20 a l'Espanyol a Cornellà-el Prat. Perquè així sigui el Sevilla precisa de més espurna i mordent en l'atac, qualitats que Correa està qualificat per aportar des del flanc esquerre. Jugador de regat ràpid, amb facilitat per al centre i, sobretot, amb gol des de la segona línia, pot millorar les prestacions ofensives de l'equip menys golejador entre les set primers. Correa no tenia el beneplàcit d'Eduardo Berizzo, però l'arribada de Montella pot canviar el seu rol dins el bloc sevillà. I és que la seva trajectòria per Laliga es resumeix en només 507 minuts disputats, pel que és de llarg un dels jugadors menys usats de la plantilla. Amb regularitat i continuïtat, Correa ja ha demostrat del que és capaç a la Copa. Deixant de banda els galons i la memòria cau, el futbolista argentí mereix una oportunitat des de l'inici, tot i que signifiqui seure a Nolito .

El Sevilla necessita canvis urgents per competir amb l'Atlètic, el València i el Vila-real per acabar a la zona noble i la solució no té per què estar en el mercat hivernal. Es troba a casa. Només cal fer un ull a la banqueta.