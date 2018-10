La jornada 20 de Primera Divisió porta trobades de

DISSABTE:

Getafe 2-2 Athletic:

Resultat que no val a cap. El Getafe buscava apropar-se més a Europa. No obstant això, nit entretinguda que va transitar de penal en penal. El partit va ser un anar i venir d'emocions que de vegades divertien el Getafe i en altres a l'Athletic, amb tres penals i un golàs de Williams quan la seva intenció era centrar.

Espanyol 0-3 Sevilla :

Primera victòria de Montella al capdavant del Sevilla. El rival de l'Atlètic de Madrid en Copa comença així a escriure un nou capítol en la Lliga Santander, on no està comptant amb molta sort de moment el tècnic italià. Cornellà, això sí, un escull menys.

Atlètic de Madrid – Girona (dissabte 16:15):

Després de la derrota en Copa del Rei, i amb el partit d'inici de Lliga a la memòria, el conjunt de Diego Simeone sap el que vol i com ho vol: guanyar, sigui com sigui. Compta ja amb Diego Costa per l'onze titular, encara que Gameiro ha fet mèrits per formar part de l'en les últimes actuacions.

Vila-real – Llevant (dissabte, 18:30):

amb Bakambu provant les dietes asiàtiques i amb Fornals com a estrella emergent, el submarí groc buscarà sumar una nova victòria a casa, aquest cop a costa del Llevant, que arriben al lloc 16è de la taula, amb 18 punts.

Las Palmas – València (dissabte 20:45):

Ressuscitar. Això necessita Las Palmas, i què millor que davant la seva afició i davant un rival de talla com el València de Marcel·lí.

DIUMENGE:

Esportiu Alabès – Leganés (diumenge, 12:00):

No obstant Manu García, l'Alabès busca sortir del pou del descens. El jugador va patir una forta contusió a la cuixa esquerra que li impedeix entrenar. L'equip perd així a si actual referent. Per la seva banda, el Leganés arriba de plantar cara al Madrid en Copa i buscarà tres punts que l'acostin encara més a Europa.

Reial Madrid – Deportivo de la Corunya (diumenge, 16:15) :

Zidane no troba la clau de la "Felizidane". La bona ratxa de resultats que va encadenar al seu dia, sent el World Guiness Record de partits guanyant es història. Després d'aquell esdeveniment, els blancs no aconsegueixen trobar el seu joc. La qualitat dels seus jugadors de manera individual, clau.

Reial Societat – Celta de Vigo (diumenge, 18:30)

Partit de talla a Anoeta . Les baixes de Carlos Martínez, Iñigo i Zurutuza per la groga contra el Madrid, punts d'inflexió.

Betis – Barcelona (diumenge, 20:45)

El Barcelona, ??que campa al seu aire per la Lliga Santander, s'ensopega amb el Betis. Amb el cartell de favorit, els de Valverde sortiran a per tres punts que refermen més encara el seu tron ??a la taula. El Betis arriba de guanyar el derbi i està descansat després de la jornada de Copa en què no ha participat.

Dilluns també hi ha jornada de Lliga.

Eibar – Màlaga (dilluns, 21:00):

El Màlaga, ja sense Míchel, comença a buscar-se a si mateix. Ipurúa és sempre un camp complicat i l'Eibar s'ha guanyat el respecte de la Lliga, jugant al seu estil i mantenint el discurs: amb els peus a terra.