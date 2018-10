A Pelé li han ingressat d'urgència després que patís un desmai al seu domicili de Brasil. La Associació d'Escriptors de Futbol l'astre ha hagut de cancel·lar un viatge que tenia previst a Londres per a ser homenatjat per l'associació. 'O Rei' , que actualment necessita ajuda d'un caminador per poder caminar, viatjava a Londres per un sopar que s'havia preparat en el seu honor per la FWA.

Segons els sanitaris de l'hospital al qual ha estat traslladat a Brasil , Pelé patiria esgotament sever, i seria la causa que tingués mala salut en els últims temps. L'astre brasiler de 77 anys "roman sedat mentre els doctors monitoritzen la seva recuperació. Afortunadament, no hi ha cap alerta d'alguna cosa més sever que l'esgotament i tots en la Associació d'Escriptors de Futbol li desitgen a Pelé una recuperació ràpida i total ".