Quatre equips i tan sols tres places en joc . UCAM Múrcia, Unicaja, Iberostar Tenerife i Baskonia es disputaran aquest diumenge en horari unificat (18.30 hores) el seu bitllet per a la Copa del Rei. L'únic xoc que no es disputarà en aquest horari serà el Guipúscoa-Reial Madrid, que ho farà a les 17:00 per no coincidir amb la trobada que disputaran la Reial Societat i l'Eibar.

Aquests són les trobades d'aquest cap de setmana:

Guipúscoa Basket-Reial Madrid (diumenge, 17:00, Movistar Esports 2)

els blancs buscaran acabar la primera volta de manera gairebé immaculada davant un rival que tan sols ha pogut guanyar una vegada als blancs (l'any 2012). Thompkins i Tavares estan agegantant el Madrid a la pintura, en un moment en què Doncic està en una versió una mica imprecisa, però que tot i així segueix sent un dels pilars del conjunt blanc

Iberostar Tenerife -Estudiants (diumenge, 18:30, Multiesport 3)

un dels focus d'atenció està a les Illes Canàries, on l'Iberostar Tenerife és un dels equips que se la juga. Enfront d'ells, un Estudiantes que està anant a més i que a la Champions està quallant un gran torneig. Si Landesberg fa un altre recital, els madrilenys poden donar la campanada.

València Basket-Montakit Fuenlabrada (diumenge, 18:30, Movistar Esports 2)

tercer i quart s'enfronten en un altre xoc apassionant i de contrastos. D'una banda, els vigents campions, que han tingut alguns problemes per tancar partits tant a l'Eurolliga com en la competició domèstica, i per l'altre l'equip dirigit pel 'Ché' García, que ha aconseguit fer història i serà cap de sèrie en la Copa, passi el que passi.

Baskonia-Real Betis (diumenge, 18:30, Multiesport 4)

Partit, a priori, assequible per als homes de Pedro Martínez, que no s'han de confiar davant un rival que necessita la victòria per acostar-se als llocs de salvació amb una victòria que els meta de manera matemàtica entre els vuit millors de la competició.

Unicaja-Herbalife Gran Canària (diumenge, 18:30, # 0)

el partit de la jornada es jugarà al Carpena, ja que del que succeeixi en aquest duel pot condicionar als altres tres partits que es juguen la Copa. els canaris, classificats per ser amfitrió, poden ser el que ajusticie als malaguenys, que han de recuperar-se de les seves dues esforços d'Eurolliga d'aquesta setmana.

Bilbao Basket-Obradoiro (diumenge, 18:30, Multiesport 7)

Duel de necessitats en Miribilla. Els bascos van recuperar el somriure la setmana passada davant el Joventut i volen aprofundir la crisi d'un Obradoiro que no coneix la victòria des del passat 19 de novembre.

Joventut-UCAM Múrcia < b> (diumenge, 18:30, Multiesport 6)

Les dues cares de la moneda. El UCAM, lluita per la Copa en un gran rush final en què ha guanyat a rivals directes com Baskonia o Gran Canària i enfront d'ells tindran un rival a hpras baixes i que necessita de forma urgent la victòria per sortir del descenco.

MoraBanc Andorra-FC Barcelona (diumenge, 18:30, Multiesport 2)

Tecnyconta Saragossa-Sant Pau Burgos (diumenge, 18:30, Multiesport 5)

igual que en Miribilla, un altre xoc de necessitats. Els locals compten amb la tornada de Gary Neal, que ha escurçat terminis per tornar abans d'hora i ajudar al seu equip a sortir del sot davant un equip que ha sortit per primera vegada dels llocs de descens i que espera seguir fora dels mateixos una setmana més.