Eduardo Herrera, president de RFAF (Reial Federació Andalusa de Futbol) torna a ser protagonista en obrir-se una investigació de nou, per part de la UCO, cap a ell . L'ex delegat, Félix Pérez, també està sent investigat. La passada vegada que els agents de Policia van registrar la seu de la RFAF va ser després que ha passat al voltant de la figura de Miquel Àngel Villar i el seu fill Gorka, que va acabar tacant a diverses de les Federacions de futbol del país.

p> Surten a la llum llavors, després de la investigació, uns documents que havien estat amagats fins a la data, tal com informa OkDiario . En aquests informes, s'han trobat alguns casos que comprometen a la figura d'Herrera, com el que acredita que va usar diners públics per comprar medicaments que "afavoreixen el rendiment sexual" d'aquell que les consumeix. L'operació ha estat batejada així com "Operació Viagra".

El 2013, el seu va posar en dubte i es van investigar una sèrie de subvencions concedides a Huelva. la constructora de l'ex-delegat, Félix Pérez, va ser llavors la adjudicatària dels contractes. Llavors, un total de 600.000 euros no havien estat justificats.