Alexander Szymanowski (Argentina, 1988) , de sang porteña i cor madrileny, és un d'aquells futbolistes que marquen la diferència, juguin on juguin. L'ara segon capità del Leganés, lesionat, atén QUÈ! en plena eliminatòria contra el Reial Madrid a la Copa del Rei. Compte com està sent la seva experiència a Leganés, què significa per a ell Madrid i l'equip, així com els somnis que li queden per complir en el món del futbol.

PREGUNTA: Què tal, com estàs? Com va la lesió?

RESPOSTA: Bé, bé. Entrant a la fase final de la recuperació per ajudar l'equip i tornar a jugar, que és el que més vull. L'altre dia em vaig adonar que encara no estic al 100%, que havia d'esperar una miqueta més. Vull estar el més aviat possible per ajudar els companys.

P: A pocs punts d'Europa … ¿sorprenent o merescut?

R: Els miracles no existeixen . És fruit de la feina, no només d'aquest any sinó d'un projecte en el que portem temps treballant, tant el club com els treballadors i cos tècnic. S'estan veient ara els resultats.

P: Des 2015 en aquesta casa, quin ha estat el seu millor moment?

R: Sempre hi ha hagut bons moments. Destaco dos: el dia de l'ascens i un altre, el partit a San Mamés contra l'Athletic de Bilbao en què vam aconseguir la permanència de l'any passat. Són dos moments que va rescatar i va destacar, però en general són molts i molt bons els moments que he viscut i visc aquí a Leganés.

P: Per contra, dels mals moments es diu que s'aprèn, quin ha estat la major lliçó que s'ha portat Szymanowski en aquest club?

R: els pitjors moments que vam passar els jugadors són els que tenen lloc quan no podem jugar. L'any passat, vaig estar dos mesos lesionat, per un esquinç de genoll. Aquest any, per una lesió totalment diferent porto dues setmanes sense trepitjar el verd. Aprenem a valorar quan toca jugar i quan toca participar. Valores el triple cada vegada que l'entrenador confia en tu perquè el camp és on el futbolista més li agrada estar. Porto dues setmanes fora i ja ho estic trobant a faltar, però toca donar suport des de l'altre costat. Sempre amb totes les armes quan a un li toca jugar, però també quan no.

P: La imatge del club és una altra molt diferent a dia d'avui, ¿a on apunta realment el Leganés?

R: Segueix sent no descendir. Pel que fa a magnitud del club es refereix i pressupost, som ambiciosos. Estem en una posició de la taula relativament còmoda, passada ja la meitat de la temporada. Nosaltres sempre, en el personal i el col·lectiu, tot el que sigui millorar els registres de l'any passat serà benvingut. Si al final d'any estem lluitant per alguna cosa més que l'any passat, pels llocs de dalt d'Europa, no anem a renunciar-hi. Tothom ha de saber i tenir clar que l'objectiu principal d'aquest club és romandre la major quantitat d'anys possibles a Primera Divisió.

P: ¿Quin missatge li llança Àlex Szymanowski a l'afició per al que queda de temporada?

R: Tenim la sort que gairebé tots els partits Butarque està fins a dalt i no hi ha ningú. Els diria que segueixin animant i que no decaiguin per algun resultat que no agrada. Que segueixin il·lusionats i ens segueixin transmetent aquesta mateixa il·lusió a tots nosaltres. Estem en un moment fantàstic i, comptant amb la posició en Lliga i les ganes que tenim d'eliminar al Reial Madrid, buscarem que l'aficionat s'il·lusioni amb alguna cosa més.

P: Són 29 anys molt ben portats, 18 d'ells a Madrid, què li transmet aquesta ciutat?

R: Madrid s'ha convertit en el meu lloc en el món. És on puc desplegar el 100% de la meva manera de ser. Em trobo bé i veig que aquí tot està preparat per a mi. Porto aquí des de l'any 2000, la meva família i jo hem trobat en aquesta ciutat el lloc per poder créixer i progressar. Tant de bo pugui estar aquí molts anys, al final la família és una de les meves prioritats i que estiguin contents aquí és el que més compte.

P: Què somnis li queden per complir?

R: Tant de bo em quedin molts anys de futbol. És el meu segon any a Primera Divisió. Sempre dic que estic començant a la meva edat. En un futur no molt llunyà, em veig podent gaudir amb el Leganés en aspiracions més grans de les que tenim ara i que tots junts puguem parlar que el Leganés no només ha fet història estant en la màxima categoria, sinó sent dels equips destacats de la mateixa.