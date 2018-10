Un total de 57 milions d'euros. Aquest és el preu que afirmava el Barcelona haver pagat per Neymar el dia de la seva contractació. Sumant les clàusules que acompanyaven a l'acord, el total va ascendir als 87 milions d'euros, quantitat de diners que fins ara tots coneixien i creien real. No obstant això, avui s'ha conegut, i així ho ha revelat El Mundo, que el muntant total de l'operació era més del doble en realitat, més de 200 milions d'euros. En concret: 205 milions

L'Audiència Nacional, que estudia el fitxatge de Neymar Jr pel FC Barcelona, ??va rebre els documents referents al fitxatge de l'astre brasiler pel club català. Parlem d'un total de 134 milions d'euros pel traspàs únicament del brasiler, a més de 71 milions d'euros de salari.

Un contracte laboral de cinc anys per 33.509.250 euros, "de treball", de 31.369.250 euros. Aquesta és la quantitat que hagués rebut el jugador brasiler pel seu contracte sencer al FC Barcelona. A més, cal sumar el contracte d'agència, tancat en una xifra propera als 2,5 milions d'euros. I finalment, hem de sumar els 17 milions bruts per al Santos, club d'origen, 7,9 milions per la suposada adquisició de tres futbolistes del club brasiler; dos amistosos valorats en 9 milions i una comissió per al pare de 2,5 milions d'euros.

Total: 205 milions.

