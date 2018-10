Rudy Fernández va anotar la cistella decisiva de l'apassionant trobada entre els blancs i Baskonia al WiZink Center. El partit va estar molt ajustat, i els visitants van tenir la iniciativa en gran part de l'últim quart, fins als minuts finals en els uqe el Reial Madrid va reaccionar.

Després d'una bona defensa local, Thompkins va recollir el rebot i es la va passar a Doncic, que porta unes setmanes sense transmetre aquestes sensacions que va tenir el passat mes, i va aconseguir alliberar espai a Rudy, que va aprofitar l'ocasió per anotar de dos, després fintar un triple i lliurar-se de l'oposició del seu marcador.

Laura Nicholls dóna esperances al Perfumerías Avenida

Més que un partit, era una final per a les Salamanca a l'Eurolliga Femenina on se la jugaven davant el Fenerbache per seguir tenint opcions de jugar els quarts de final.

Després d'un partit més que igualat, les turques es van posar per davant amb escassos segons per jugarse.Con el servei des del lateral després del temps mort sol·licitat pel Perfumerías Avenida , la bola li va arribar a Nicholls, que amb un gran revers es va desfer del seu parell i quan estava penetrant, va rebre un tap. Per fortuna, la capitana de la selecció espanyola va poder agafar la pilota i anotar una cistella de certa dificultat.

Les turques ho van tenir en els últims tres segons, però la gran defensa de les Salamanca va evitar que la victòria es marxés d'Espanya.