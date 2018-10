Charlotte Hornets 133-109 Washington Wizards

Un xoc amb molta intensitat en què els locals van donar una marxa més en el segon quart per sentenciar el partit. Fins a set jugadors van superar la desena de punts en els Hornets per comandar la victòria. Bradley Beal, per la seva banda, va ser el màxim anotador del partit amb 26 punts.

Atlanta Hawks 94-93 New Orleans Pelicans

Nova victòria de nivell dels Hawks davant un dels equips punters de l'Oest. Una cistella de Bazemore a passada de Schroder, mancant 3,6 segons, va donar la victòria al pitjor equip de la lliga. Cousins ??va tenir a la mà la victòria, però, la bona defensa local ho va evitar que els Pelicans sumessin una victòria fonamental per estar entre els vuit millors de l'Oest.

Brooklyn Nets 95-100 Sant Antoni Spurs

Important victòria per als texans, que tornen a la tercera plaça de l'Oest en un partit força complicat. Mills va ser el perfecte Escudero d'Aldridge per comandar aquesta important victòria que va sentenciar Danny Green des de la línia de personal. Pau Gasol va acabar amb 13 punts, 12 rebots, set assistències i un 5/8 en tirs de camp.

Oklahoma City Thunder, 114-90 Los Angeles Lakers

el tercer quart va ser massa per a uns Lakers en què la manca de Lonzo Ball es nota de forma considerable. Carmelo Anthony i Steve Adams van ser els líders d'uns Thunder que volen seguir millorant amb el pas de partits. Per la seva banda, Àlex Abrines acabo amb set punts i dos rebots en vuit minuts.

Memphis Grizzlies 105-99 New York Knicks

No obstant Marc Gasol, els óssos van sumar una gran victòria que van haver de tancar en els últims compassos. Les grans actuacions d'Evans i Green van ser claus per a la victòria local, que es va aprofitar d'una tècnica xiulada als Knicks a escassos segons d'acabar.

Chicago Bulls 112-119 Golden State Warriors

els Warriors van aprofitar la seva inspiració després de sortir de vestidors i van forçar la màquina per deixar fora de la trobada als Bulls que van reaccionar tard en l'últim quart. Thompson i Curry van ser els millors dels vigents campions en un duel en què no va jugar Draymond Green. Per part dels Bulls, Mirotic on 24 va ser el millor.

Milwaukee Bucks 101-106 Miami Heat

Després de caure la passada jornada, els Heat sumen una nova victòria que els acosta als Cavaliers en la Conferència Est. Whiteside va liderar l'equip i va realitzar límit personal d'anotació en aquesta temporada, a més de tancar la pintura. D'aquesta manera sumen vuit victòries en els últims nou partits.

Sacramento Kings 105-120 Utah Jazz

Els Jazz van aprofitar la falta d'encert en tirs de dos dels locals per seguir sumant. Mitchell va tornar a ser la referència en atac amb l'ajuda d'Hood. Per part dels locals Bogdanovic va acabar amb un sensacional 6/6 en triples.

Els Angeles Clippers 109-104 Denver Nuggets

Victòria fonamental per a uns Clippers que estan molt endollats i en el que tot i que no va estar al seu nivell estel·lar Lou Williams, Blake Griffin i Harrell van capitanejar l'atac d'un equip que tot i les baixes, segueix lluitant i demostrant que pot estar entre els vuit millors equips de l'Oest.