Es s'acomiada del futbol un dels culpables que aquest esport tingui tanta repercussió mediàtica, un dels integrants d'aquell joc màgic anomenat 'Joga Bonito', i el que va tornar el somriure al Barça amb el que en aquell moment es considerava un dels traspassos més cars de la història, que recordem que va rondar els 27 milions d'euros.

s'acomiada el jugador de l'etern somriure, que va alegrar a futbol amb els seus balls, regats i gols. Els jugadors no han volgut deixar passar el moment per agrair el futbol del brasiler, però no només els companys, sinó també els que van ser els seus rivals.

