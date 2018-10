El sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) va demanar aquest dimecres la modificació de la Llei de l'Esport perquè es castigui amb pèrdua de punts o el descens de categoria als clubs de futbol que reincideixin en frau fiscal.

En un comunicat, Gestha ha lamentat que els grans equips de futbol no practiquin el 'fair play' tributari i va posar com a exemple el fet que Hisenda investigui els pagaments realitzats pel FC Barcelona a la Fundació Leo Messi entre els anys 2010 i 2013 i que la Unitat Central Operativa (UCO) va sol·licitar investigar el futbolista argentí en vuit països diferents.

Sobre la possibilitat del descens de categoria, el sindicat exigeix ??que s'apliqui aquest càstig als clubs que defraudin a Hisenda, sense reservar-la possibilitat de mantenir-la pel simple fet de presentar declaracions complementàries.

En aquest sentit, Gestha va recordar els precedents dels descensos administratius d'equips com l'Elx o e l Múrcia per no pagar els seus deutes i incomplir el 'fair play' financer aprovat per la Llei de l'Esport, que el 2012 va incloure un protocol signat pel Consell Superior d'Esports (CSD) i la Lliga de Futbol Professional (LFP) per reduir les deutes tributaris dels equips, que encara superen els 250 milions d'euros.

d'altra banda, els tècnics d'Hisenda han precisat que aquesta proposta de noves sancions esportives s'aplicaria només en el cas que no s'imposés a els clubs una sanció tributària o una condemna penal definitiva pels mateixos fets. Per tant, la sanció esportiva seria aplicable quan el club present declaracions complementàries, esperonat per una investigació tributària o penal propera o per informacions reservades que s'hagin fet públiques.

TRACTE DE FAVOR

en la mateixa línia, Gestha ha lamentat el "tracte de favor i condescendència que rep el futbol per part de les administracions" i va recordar que la tributació en l'Impost de Societats del FC Barcelona, ??Reial Madrid, Athletic de Bilbao i Atlètic Osasuna és "discriminatòria i més favorable "que la de la resta dels clubs que són societats anònimes esportives (SAD).

Sobre aquest tema, Gestha ha explicat que la llei permet que aquests quatre clubs esportius siguin considerats entitats sense ànim de lucre, pel que estan parcialment exempts de l'Impost sobre Societats i poden tributar pels seus ingressos comercials a un tipus reduït del 25%, és a dir, entre 5 i 10 punts menys que el tipus general del 35% fins a 2006, del 32,5% el 2007 i del 30%, 2008 al 2014.

En aquest mateix sentit el sindicat afegeix "els ajuts públics directes o indirectes que rep el futbol, ??com l'assumpció de deutes, la publicitat institucional, el permís per acumular deutes tributaris pendents de pagament fins als 752 milions el 2011, la 'Llei Beckham' … ".

Segons el secretari general de Gestha, José María Mollinedo," la contribució d'impostos i les estratègies fiscals dels clubs, com les de qualsevol gran empresa, haurien de ser totalment transparents i de coneixement públic. I quan es detecti un cas de frau fiscal, l'equip implicat no només hauria de retre comptes davant Hisenda, sinó també davant els seus aficionats, de manera que la pèrdua de punts a la classificació i fins i tot el descens de categoria podria contribuir a eradicar el frau en el món del futbol ".