Orlando Magic 108-102 Minnesota Timberwolves

"S'ha de tenir humilitat, m'alegro de la derrota ??b> perquè no podem sortir a un partit pensant que som boníssims ". Això va ser el que va dir Jimmy Butler després de caure per primera vegada en 2018 davant un rival que no s'havia estrenat en aquest any i que portava només una victòria des el sis de desembre. En el xoc, Fournier va realitzar el seu límit personal amb 32 punts, en un bon partit de Biyombo i de la segona unitat encapçalada per DJ Agustin que va anotar gran part dels seus punts en l'últim quart, on van donar la volta per complet al marcador i van gaudir de rendes de nou punts. En els Timberwolves, Jimmy Butler segueix sent el referent ofensiu, encara que aquesta vegada no va servir per a la victòria.

La nota negativa del partit la va posar Aaron Aflalo que se li va anar el cap i li va propinar un cop de puny a Bjelica en la pugna pel rebot. Finalment, els dos jugadors van acabar expulsats.

Boston Celtics 113-116 New Orleans Pelicans

els Pelicans assalten el TD Garden davant d'uns Celtics que no havien perdut en aquest 2018. Anthony Davis va tornar a fer un altre xou i tot i que els locals ho van intentar amb un gran Irving, que va forçar la pròrroga , no va ser suficient. La bona defensa de Holiday a l'ex dels Cavaliers i el gran duo interior dels Pelicans, els va permetre tancar el partit. Davis va acabar amb 45-16 i Cousins ??amb 19-15. Per la seva banda, Irving va fer 27, però es va quedar molt sol en atac.

Denver Nuggets 105-102 Dallas Mavericks

Els locals es col·loquen de nou en playoffs després de la victòria davant d'uns Mavericks que estan millorant amb el pas de les jornades i no es van rendir tot i anar més de 20 punts per sota en la trobada. Smith Jr va posar als Mavs a tan sols un punt a falta de 13 segons. No obstant això, la falta va arribar molt tard dels texans i això va propiciar que els Nuggets amb els dos tirs lliures deixessin pràcticament sentenciat el partit amb 1,7 segons per acabar i sense tenir temps mort els homes de Rick Carlisle, no van tenir opcions ni de tirar per empatar.

Jokic va ser el màxim anotador 29 punts i 18 rebots, mentre que en els locals Dennis Smith Jr amb 25, va ser el referent.

Portland Trail Blazers 118-111 Phoenix Suns

tot i el recital de Booker, que va acabar amb 43 punts i els Suns van acabar per davant després dels primers 12 minuts , els Blazers van deixar vist per a sentència el partit al descans. Especialment gràcies a Damian Lillard, que demana a crits ser un dels jugadors que mereix anar a l'All Star tot i que les votacions no ho estiguin indicant d'aquesta manera.

Amb aquesta victòria, els Blazers entren en llocs de playoffs, relegant als Clippers, que van guanyar ahir a Houston Rockets.