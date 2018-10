A la tarda de dilluns sortia la informació que Carlos Sainz anava a ser sancionat per colpejar a un pilot de la modalitat de quads, Kees Koolen, que va dir que havia patit un accident per culpa del pilot espanyol i que no es va aturar a ajudar-lo, com indiquen les regles del prestigiós campionat.

En les últimes hores, l'organització del torneig ha decidit retirar la sanció al pilot espanyol, que aconseguien els 10 minuts de retard en el temps final de la prova, però Sainz va exposar la seva versió dels fets davant els jutges de carrera, en unes declaracions recollides pel Diari Marca: "Jo no vaig colpejar el quad, no vaig tenir cap incident gràcies a Déu, si no avui estaríem lamentant alguna cosa. Si li hagués donat m'hauria aturat, per descomptat ".

per tant, tornen les coses a aquesta com estaven per Carlos Sainz, segueix per davant de al-Attiyah per 1 hora, 6 minuts i 37 segons i de Peterhansel, el seu company d'equip, per 1 hora, 13 minuts i 42 segons.