Leo Messi acaba de renovar el seu contracte amb el Barcelona i ha començat a cobrar la ingent quantitat de 40 milions 'nets' per temporada, Neymar , per la seva banda, ha iniciat un nou camí per França, més concretament al Paris Saint Germain, equip en el qual té un contracte de 30 milions per temporada .

Cristiano Ronaldo ha traslladat amb molta rapidesa al Reial Madrid el seu desig de renovar i de tenir un sou igual que el de Messi, de 40 milions per temporada. No és la primera vegada , des que es coneix el desig del Barcelona de renovar Messi, el jugador blanc ha demanat en diverses ocasions renovar i cobrar el mateix que l'astre argentí i ha assegurat que " no és per diners, és per una qüestió d'estatus ".

Florentino Pérez li ha negat en totes les ocasions l'augment que el jugador ha demanat i, el baix rendiment (4 gols en els 19 partits que van de lliga), i en aquesta ocasió sembla que el magnat blanc s'ha fet un fart i ha posat en venda al portuguès i ja està escoltant ofertes per donar-li sortida en aquest mateix mercat hivernal, oa l'estiu .

Cristià , després d'assegurar que és el millor jugador de la història, ha continuat autoalagándose dient que " el millor jugador del món ha de cobrar com el millor jugador del món ". El jugador blanc ha comentat que no se sent estimat pel club i que necessita un gest del Reial Madrid per no seguir sent el tercer jugador més ben pagat del món.