No és la primera vegada que Ferrari amenaça de marxar de la Fórmula 1, ni tampoc és l'última … de moment. El reglament que ha fixat Liberty Media, compañíaque té la totalitat de les accions de l'empresa matriu de la Fórmula 1, no convenç la cúpula de Maranello, que tensa la corda per intentar canviar-lo.

Ross Brawn , figura clau en la direcció de la competició i cap visible de Liberty a Fórmula 1, assegura que en cas que l'escuderia més llorejada marxi, la competició "sobreviurà", ja que al seu parer, tot i la marxa de campions del món, la Fórmula 1 "ha seguit endavant".

tot i sostenir en tot moment el seu desig que Ferrari romangui i que no es perdi el que el denomina "ADN Fórmula 1", assegura no voler que l'esport depengui únicament i exclusivament del que vulguin tres o quatre equips: "Òbviament no volem que marxin, però l'esport no es pot dirigir a la base del que vulguin els equips, ja sigui Mercedes, Ferrari o McLaren" va sentenciar.