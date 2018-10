El futbol és una caixa de sorpreses. Malgrat la seva constant presència i tremenda repercussió mediàtica, l'esport rei sempre guarda una escena que no deixa lloc a la indiferència .

En aquesta ocasió, els focus apunten a país veí . França va presenciar aquest cap de setmana una escena kafkiana i exclusiva que ha aconseguit viralizarse en xarxes socials en qüestió d'hores.

Va ??passar en la trobada que enfrontava a Nantes i PSG . Minut noranta. 0-1 al marcador. Munta la contra Mbappe , que incideix en l'àrea pel seu flanc esquerre. La spycam mostra des del darrere l'atac de la jove promesa i, gairebé sense voler, capta el moment destacat.

Tres jugadors locals persegueixen l'ofensiva i corren junts cap a la seva àrea. Gairebé desesperats i poc organitzats, es topen amb l'àrbitre a la meitat de la seva carrera. Dues li esquiven; un no. Diego Carlos , defensa del conjunt de Ranieri, xoca amb el trenyella i li tira a terra . Aquest, irracional, s'aixeca i intenta donar-li un cop de peu .

Els companys no creuen el que veuen. El col·legiat, Tony Chapron, s'aixeca altiu i enfadat. Fica la mà a la butxaca i, després d'intentar clavar-li l'esmentada puntada, li amonesta ??b> amb targeta groga.

Era la segona per a Diego, per la qual cosa ha d'abandonar el terreny de joc . No donava crèdit al que ha passat. Va intentar protestar i fer entrar en raó al jutge, qui va fer cas i, sense voler-ho, va catapultar l'escena a portades i titulars de tot el món.

la indignació va ser generalitzada; el raciocini, inexistent et. L'ex àrbitre Bruno Derrien va donar amb la frase perfecta per descriure la situació: "Em pot explicar algú, perquè jo ja no entenc res?".