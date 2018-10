La penúltima jornada de l'ACB ha deparat sorpreses, emoció i un enorme regal a Burgos després d'aconseguir per primera vegada en tota la temporada sortir dels llocs de descens.

Rio Natura Monbús Obradoiro 69-72 Guipúscoa Basket

Des que caigués en terres sevillanes, l'Obradoiro no aixeca el cap. Setena derrota consecutiva davant un rival directe de la part mitjana de la taula, i que a més semblava que tenien tancat el xoc abans del descans. A la tornada de vestidors, els visitants amb un parcial de 0-15 es van ficar en la trobada i en els minuts decisius van decantar la balança.

València Basket 103- 58 Tecnyconta Saragossa

Domini clar i absolut dels taronjas que van evidenciar els problemes ofensius dels aragonesos, que sense Gary Neal, els falta una peça clau en els seus esquemes. Els vigents campions no van tenir pietat i els van fer pagar els plats trencats a Saragossa d ejando en tan sols set punts en el segon quart i sis en el tercer, mentre que els valencians es van anar fins als 55 en els dos períodes .

En anotació, fins a sis jugadors taronjas van superar la desena de punts. McCalebb va ser el màxim anotador del xoc, encara que no va servir de molt per a un Tecnyconta que juga una altra lliga: la de no passar dificultats a final de temporada.

Bilbao Basket 99-74 Joventut

Victòria importantíssima dels bascos davant un rival directe, i ho van fer convencent i amb un xoc complet. El tercer quart va ser definitiu i el gran nivell col·lectiu dels 'Homes de Negre' va ajudar a que el triomf es quedés, i d'aquesta manera allunyar-se dels llocs de descens.

Estudiants 81-72 MoraBanc Andorra

Estudiants va aconseguir una bona victòria tot i que Landesberg no va tenir el seu dia . El partit es va decidir en els últims 10 minuts, tot i que el conjunt madrileny va disposar de rendes superiors a la desena de punts en diversos compassos del xoc. Finalment, amb una gran meitat del quart quart, Estudiants s'acomoda a la part mitjana de la taula, encara que sense opcions de lluitar per la Copa

Sant Pau Burgos 92-88 Reial Betis

Miracle . Això és el que van viure els aficionats burgalesos després de la remuntada del seu equip en una final per a ells. Edu Martínez i Deon Thompson, van catapultar als locals a una pròrroga que semblava un somni minuts abans. Ja en el temps extra, el Sant Pau Burgos, aixecat per la seva afició va aconseguir una victòria que el treu, per primera vegada, dels llocs de descens.

UCAM Múrcia 84-78 Herbalife Gran Canària

Gran reacció de l'UCAM en l'últim quart per endur-se una victòria que li permet somiar amb la Copa a la darrera jornada que es disputarà el diumenge en horari unificat. Hannah, Oleson, Benite i Kloof van permetre mantenir amb vida als locals i consolidar l'avantatge.

Amb la derrota de l'Herbalife, el Montakit Fuenlabrada es va assegurar ser cap de sèrie del torneig del KO, cosa impensable fa sis mesos.

FC Barcelona 73-76 Unicaja

A punt va estar el Barça de remuntar un partit que se li va posar molt difícil en els dos primers quarts. Els homes de Joan Plaza van estar molt encertats en defensa i van deixar en només set punts al Barça en el primer temps . Després de la sortida de vestidors, els culers van començar a tenir millors sensacions i en els últims deu minuts va començar la seva remuntada. A base de triples es van acostar, però la diferència era insalvable per al temps de què disposaven.

Reial Madrid 100-72 Montakit Fuenlabrada

Els blancs segueixen en un moment de forma excepcional i van arrasar a un Fuenlabrada que no va tenir pràcticament opcions de victòria. D'aquesta manera, el Reial Madrid ja té quatre victòries d'avantatge respecte als seus perseguidors en una primer volta gairebé perfecta.

Tavares, Doncic, Rudy, Felipe Reyes, Thompkins i Carroll van superar la desena de punts en un complet partit que va culminar amb un gran últim quart on van anotar 30 punts.

Iberostar Tenerife 86-74 Baskonia

Els illencs deixen encarrilat la seva bitllet per a la Copa a costa d'un Baskonia que està patint en aquest final de primera volta, on encadena tres derrotes en els últims quatre partits i perilla la seva presència a la Copa si no guanya al Betis. Ponitka, Vasileiadis i Abromaitis van ser els líders dels illencs, que es van recordar del lesionat Richotti en la celebració.