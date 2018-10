Miami Heat 97-79 Milwaukee Bucks

Igual que van fer l'any passat, els Heat tornen força al gener per intentar aconseguir els playoffs que se li van escapar l'any passat . En el dia d'ahir, van derrotar a un rival importantíssim en la taula i actualment són quarts, a un partit de Cavaliers. Un gran tercer quart, va servir perquè reaccionessin els de Spoelstra i s'emportessin la victòria.

En la faceta anotadora, entre Richardson, Johnson, Whiteside i Dragic van sumar 70 punts . Per part dels visitants, Antetokounmpo i Middleton es van quedar molt sols en atac, a més de protagonitzar un 32% en tirs de camp, segons ESPN, la seva pitjor marca en cinc anys.

New York Knicks 118-123 New Orleans Pelicans

Al so de 'La Cella' els Pelicans van remuntar un partit que estava molt costa amunt. 19 punts a mitjans del tercer quart i nou amb menys de cinc per disputar-,. Els Knicks van tenir dues avantatges i no van saber aprofitar-les, forçant d'aquesta manera la pròrroga dels visitants. Ja en el temps extra, els Pelicans van ser molt superiors i van sumar un triomf que semblava perdut.

Anthony Davis va fer un recital. va acabar amb 48 punts i 17 rebots, quart jugador en la història en fer la mitjana aquests números per més de tres vegades. Per part dels novaiorquesos, Porzingis va ser un dels referents de l'equip, però, com s'està notant en aquestes últimes setmanes, el cansament li està passant factura i va tornar a tirar ahir per sota del 50% en tirs de camp. Willy no va jugar ni un minut, i tot apunta que podria sortir abans que s'acabi el mercat ja que diversos equips han mostrat interès en ell.

Phoenix Suns 97-120 Indiana Pacers

Partit sense història el viscut a Arizona. Els Pacers arroyaron als Suns i van aprofitar la renda que van tenir per rotar i donar descans a molts jugadors amb vista al duel d'aquesta nit al posar-se amb un +20 al descans. D'aquesta manera sumen la seva quarta victòria en els últims cinc partits

Collison i Oladipo van ser els màxims anotadors dels Pacers amb 19 i 17 respectivament, mentre que en els Suns, Josh Jackson va ser el més destacat en els locals amb 21, l'única cosa positiva que van poder treure del partit d'ahir.

Minnesota Timberwolves 120-103 Portland Trail Blazers

a la callada els Wolves sumen i segueixen i estan a menys de mig partit dels Spurs. Cinc victòries de forma consecutiva i un gran nivell de joc i intensitat, confirmant que l'equip que es va formar el passat estiu va de debò i que vol aspirar per cotes altes. Els locals van deixar en només 10 punts als d'Oregon, i això va ser clau per a l'esdevenir del xoc.

Jimmy Butler segueix a un nivell espectacular i va comandar de nou les referències ofensives del partit recolzat per un gran Jeff Teague. En els Blazers, la dupla Lillard-McCollum es va quedar molt sola en atac i en alguns moments van faltar idees, especialment en el segon quart.