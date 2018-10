Va començar aquest passat cap de setmana la segona volta de la Lliga Iberdrola , i va començar amb alguna sorpresa en els resultats, que van variar alguna cosa la classificació tenint en compte els estrets que hi ha alguns equips en els llocs de Copa de la Reina i inferiors. El Saragossa i el Santa Teresa s'enfonsen una mica més en els llocs de descens, el Llevant baixa al sisè lloc, el Athletic es consolida tercer i València i Grandilla es colen en els llocs més alts de la lliga com a quart i cinquè respectivament.

dissabte 13 de gener

València CF 3-1 Reial Societat: El València segueix en la seva línia, amb una victòria que li va fer ascendir al quart lloc de la classificació. Mari Paz Vilas es va consolidar com golejadora del seu equip amb un hat-trick. La Reial Societat va fer un gran partit, però no va poder amb un València que està de dolç. El gol del conjunt txuri-urdin ho va anotar Beristain sense possibilitat de remuntada per a l'equip donostiarra.

Atlètic de Madrid 4-3 Albacete Nexus Energia: Sens dubte el partit de la jornada , un partit que va ser molt complicat per l'Atlètic ja que fins en dues ocasions es va posar per davant l'Albacete, primer amb un gol en pròpia porta d'Andrea Pereira, a qui va reaccionar Ludmila, però que va durar poc, ja que 10 minuts després, un golàs de Paula posava de nou per davant l'Albacete, abans del descans es va avançar l'Atlètic amb un gol de Soni i un altre d'Ángela Sosa. Només començar el segon temps Soni va posar el 4 a 2 al marcador, i ja en el minut 93 'Alba Redondo va marcar el 4 a 3 definitiu.

Madrid CFF 2-1 Levante UD: El Madrid va aconseguir en Matapiñonera una de les gestes de la jornada, va despullar al Llevant de la quarta plaça remuntant un partit complicat però que van guanyar a força d'arpa i de qualitat. L'equip madrileny s'allunya cada vegada més dels llocs perillosos i es consolida com a equip de primera. Cal destacar el debut a Primera Divisió de Silvia Ros, que va sortir en el minut 73 al terreny de joc.

Diumenge 14 de gener

Athletic Club de Bilbao 1-0 Santa Teresa UD

Sevilla FC 1 – 2 Sporting Huelva

Granadilla Egatesa 3 – 1 Rayo Vallecano

FC Barcelona 2 – 0 Saragossa: El Barcelona continua en la seva bona línia de victòries i no anava a ser menys davant del Saragossa, al qual li ficar només dos gols de Vicky Losada i Andressa Alves però que van poder ser molts més. El Saragossa continua últim amb 5 punts i amb molt poques possibilitats de salvar-se ja que està a 10 punts de la salvació

Reial Betis Fèmines 2 – 0 RCD Espanyol

< p> AIXÍ QUEDA LA TAULA: