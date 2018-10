Després de l'empat contra el Numància i el mal moment de joc que travessa el Reial Madrid, l'entrenador francès parla de com està l'equip i els partits que li vénen en les properes dates.

Va ??començar parlant del que s'està parlant en els mitjans sobre l'equip madridista i criticant-: "Tot el que es parla del Madrid és dolent, sempre negatiu i jo no ho veig així, crec que cal treure el positiu de la situació, no estem tan malament com es diu ".

el Vila-real serà el proper equip que passi pel Santiago Bernabeu: " És un rival molt bo, que està fent una bona temporada, perdent pocs partits i hem de fer tot el possible per guanyar el partit ".

També va voler parlar sobre el que ha deparat el sorteig de Copa del Rei que li ha aparellat amb el Leganés: "És un equip complicat, el bo és que no haurem de sortir de Madrid per disputar l'eliminatòria, però abans de pensar en semifinals hem de pensar en el Leganés ".

l'afició es pregunta el per què el Reial Madrid no fitxa jugadors mentre que els rivals es reforcen: "Sé que pot estranyar a la gent, si hi ha un jugador que t'agradi i pugui venir em semblaria bé, però és que no veig a ningú que pugui canviar aquesta situació".

per acabar va acabar parlant sobre què ha de canviar de cara a l'eliminatòria de Champions amb el PSG: "hem de trobar el nostre nivell si volem competir amb el PSG, volem recuperar l'energia positiva per a aquesta eliminatòria i hem de posar cada un de la nostra part per fer-ho ".