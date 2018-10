La cursa més dura del món. Així va definir Cris Gutiérrez al Dakar quan li va preguntar Martín Velarde a "QUÈ! Crac". I així està sent. Superada en el dijous l'etapa número, la competició surt del Perú per caure a Bolívia. Començava Al-Attiyah regnant de la mà de Sam Sunderland i Ignacio Casale, però en aquesta cursa res és el que sembla, i ni de bon tros res acaba com comença.

En general, bones sensacions per als pilots espanyols que continuen en la competició, com és el cas de Carlos Sainz, que va guanyar dijous la sisena etapa, entre la ciutat peruana d'Arequipa i la Pau, per davant del líder Peterhansel (Peugeot), a qui li va retallar fins quatre minuts i sis segons. A poc menys de mitja hora es troba, 27 minuts i 10 segons del seu company d'equip.

En Motos, el Dakar descansa avui amb Meo (KTM) com a guanyador de la sisena etapa del ral·li. A la taula general, Benavides (Honda), lidera malgrat quedar ahir segon. Toby Price, també de KTM, va entrar al mateix temps que Benavides i manté la tercera posició.

A Bolívia els espera als guerrers del desert més de 300 quilòmetres cronometrats. Un dels problemes principals serà l'altura, que jugarà un factor fonamental.

En Motos, Joan Barreda va guanyar l'etapa, però Adrien van Beveren conserva encara el liderat a còmput general . Benavides marxa segon.

Per la seva banda, la Cris Gutierrez arriba fins a la merescuda jornada de descans. La burgalesa completa la primera setmana de carrera com a líder de la categoria T1.S, al volant del seu Mitsubishi Montero de DKR Raid Service. Després de sis etapes molt dures, l'única pilot espanyola del Dakar en cotxes acumula gairebé 43 hores de competició.

No obstant això, són molts els pilots que han caigut, diversos d'ells de nacionalitat espanyola, diversos d'ells favorits. Sebastien Loeb va abandonar la carrera després d'estar encallat a la sorra durant dues hores. A més, el seu copilot Daniel Elena es va lesionar el còccix en un descens d'una de les dunes . L'entrenador Andre Villas-Boas també va abandonar la carrera per forts dolors a l'esquena, després de xocar el seu vehicle contra una duna a la quarta etapa.

Un altre dels favorits, Sunderland, va haver de ser evacuat a un hospital de Lima després de donar un salt amb la seva KTM que li va provocar forts dolors lumbars. Havia perdut tota la sensibilitat als peus. A més, i l pronòstic de Coma, director del Dakar, s'està complint: "El que no s'hagi preparat específicament en sorra ho pagarà" . < / p>

a més de la coneguda baixa de Nani Roma per quedar-inconscient al mig de l'etapa, Menzies també va haver de deixar la carrera, diumenge passat, dia previ a l'accident de l'espanyol.