L'Alabès està tenint una temporada complicada, però no només sobre el terreny de joc, també en els despatxos i és que l'equip vitorià té seriosos problemes amb el límit salarial imposat per Laliga , la xifra ronda els 38 milions d'euros.

Tres jugadors de la primera plantilla no estan al dia en els cobraments dels seus salaris i els noms dels futbolistes són Bojan Krkic, Christian Sants i Alaksandar Katai, < / b> als quals també tindrien en ment donar sortida per poder escometre les incorporacions que tenen pensades en aquest mercat de fitxatges.

I el més sorprenent no és que no cobrin aquests jugadors, sinó que a més l'Alabès segueix fent fitxatges per a la primera plantilla, com la cessió amb opció de compra del jugador suec John Guidetti i el proper fitxatge d'Hernán Pérez, que ja ha passat el reconeixement mèdic i ha estat anunciat per jugar a Mendizorroza .